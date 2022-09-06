حوار – ديمبيلي عن أفضل لحظاته في برشلونة والخوف من بايرن وشبح الإصابات

يرى عثمان ديمبيلي جناح برشلونة أنه يعيش أفضل فتراته داخل جدران النادي الكتالوني تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وشارك ديمبيلي خلال مباريات برشلونة الأربعة بمنافسات الموسم الجاري من الدوري الإسباني وسجل هدفا وصنع 2 آخرين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أجرت حوارا مطولا مع ديميبلي للحديث معه عن انطلاقة الموسم الحالي ووضعية برشلونة مع التدعيمات الجديدة.

وإليكم الحوار:

كيف بدأ الموسم على المستوى الشخصي؟

أنا سعيد للغاية، هناك جو جيد في غرفة خلع الملابس، المدرب مع جميع معاونيه والآن أستمتع بكرة القدم.

هل تعيش أفضل لحظاتك في برشلونة؟

هذا العام نعم، هذا العام وأشهر الموسم الماضي، منذ وصول تشافي، ومنذ ذلك الحين عشت أفضل لحظاتي في برشلونة.

ألم تستمتع بالسنوات الخمس التي قضيتها في برشلونة قبل وصول تشافي؟

في بعض الأحيان وذلك بسبب الإصابات، ولكن منذ وصول تشافي أنا بخير وبحالة جيدة.

ماذا يطلب منك تشافي على المستوى التكتيكي؟

تشافي يريد مهاما خاصة من كلا الجناحين ويطلب تقدم التمريرات الحاسم وتسجيل الأهداف. بالنسبة لي، أو للأجنحة الأخرى، فإن طريقته في رؤية كرة القدم تناسبنا بشكل جيد للغاية.

هل قمت بتغييرات في العمل اليومي جعلتك تبتعد عن الإصابات المتكررة.

نعم، هناك تغييرات المفتاح هو العمل خارج الملعب، إذا لم تعمل خارج الملعب فسوف تصاب بالتأكيد، كما حدث لي من قبل، عندما جئت إلى هنا عندما كان عمري 20 عاما. من الواضح أنه إذا لم تعمل فلن تتمكن من الاستمتاع بكرة القدم، ولن تلعب كثيرا وستتعرض للإصابة.

هل تغير نظامك الغذائي أيضا؟

نعم لدينا أخصائية تغذية موجودة هنا، وهي تساعد الفريق بأكمله كثيرا.

في العام الماضي واجه الفريق وقتا عصيبا هل تغير الوضع هذا العام؟

العام الماضي كان صعبا للغاية، كانت هناك العديد من الإصابات، أفضل لاعب في العالم، ليو ميسي، غادر. من الطبيعي أن يكون عاما صعبا، كان هناك الكثير من التغييرات وكان هناك الكثير من اللاعبين الشباب. هذا العام عمل لابورتا وأليماني بجد لتشكيل فريق تنافسي للغاية وأعتقد أننا سنفوز بالألقاب.

هل برشلونة أحد المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا؟

برشلونة هو دائما واحد من المرشحين، جنبا إلى جنب مع العظماء الآخرين، مثل مدريد أو ليفربول. علينا أن نبدأ بقوة كبيرة، وليس مثل العام الماضي، عندما خسرنا أمام بايرن ميونيخ ثم أمام بنفيكا.

هل أنت خائف من بايرن بسبب التجارب الأخيرة؟

لا، لا خوف الفريق يريد الفوز على بايرن، لأنه تغلب علينا العام الماضي، وأيضا في العام السابق.

في السنوات الخمس التي قضاها في برشلونة نضج كثيرا. كيف تغير ديمبيلي؟

كانت السنوات الثلاث الأولى صعبة للغاية، وكان لدي العديد من الإصابات. حذرني المدربون من أنني إذا لم أعمل خارج الملعب أيضا فلن أستمتع به على أرض الملعب، قالوا لي إنك لن تلعب كثيرا، وستتعرض للإصابة، قبل عامين قمت بتغيير كبير جدا وكل شيء سار بشكل أفضل.

هل تفضل تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة؟

أحب تقديم التمريرات الحاسمة أكثر من التسجيل. هكذا يكون جميع المهاجمين سعداء، يأتون لمعانقتك.

قال لابورتا إنك أفضل من مبابي ما تعليقك؟

يحب الناس مقارنة اللاعبين كثيرا، لكن مبابي مهاجم رائع، وكبير جدا، ويسجل العديد من الأهداف.

هل تبقى على اتصال معه (مبابي)؟ هل فوجئت بأنه لم يوقع لريال مدريد وكان لا يزال في باريس؟

نعم ، أتحدث معه دائما ، منذ سنوات عديدة. لم يفاجئني لأنه يحب باريس حقا، إنه من هناك، يحب المدينة ويبلي بلاء حسنا هناك. من الأفضل أن يبقى.

هل تأمل في الذهاب إلى كأس العالم؟

نعم ، آمل أن أكون في القائمة، يجب أن أركز على اللعب بشكل جيد، وبذل قصارى جهدي في برشلونة ومن ثم قد تأتي الفرصة.

هل تحدثت إلى ديشامب؟

ليس معه ، لكن مساعده يتحدث معي كثيرا.

كيف يؤثر رحيل أوباميانج عليك، هل كان صديقا جيدا؟

إنه يريد اللعب وكانت عملية إيجابية للنادي أيضا، كانت جيدة لكليهما. إنه لأمر مخجل، سأذهب إلى لندن لرؤيته. لقد ساعدني بالفعل خلال فترة وجودي في دورتموند وأيضا الآن. ودعاني إلى شيء ما عندما قدم له المساعدات.

من بين التعاقدات الجديدة، من الذي فاجأك أكثر من غيره؟

إذا وضعنا ليفاندوفسكي جانبا، فقد عرفناه جيدا جدا، ورافينيا جيدا وأيضا كيسي. فرانك لاعب جيد جدا، ولديه خبرة، ويتمتع بخبرة جيدة حقا.

ومن الشباب؟

هناك الكثير إذا قلت بيدري سيظهر أيضا جافي. إنهم جميعا مميزين، جافي، أنسو، إريك، بيدري.

في اليوم الذي جدد فيه (بيدري) قال في غرفة خلع الملابس إنه يريد أن يكون قائدا ما تعليقك؟

كانت مزحة في غرفة خلع الملابس لدينا قائد جيد هو بوسكيتش والثلاثة الآخرين. الشيء الأكثر أهمية هو أن هناك أجواء جيدة جدا وهذا جيد جدا للفوز بالألقاب.