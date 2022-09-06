مؤتمر تشافي: هل يمكننا التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم؟ الأحلام مجانية

لا يستبعد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إمكانية التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويبدأ برشلونة رحلته في دوري الأبطال هذا الموسم باستضافة فيكتوريا بلزن التشيكي في أولى جولات مرحلة المجموعات يوم الأربعاء.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "سنلعب على أرضنا ضد خصم ليس لديه ما يخسره، ستكون مباراة صعبة".

وأضاف "نريد أن نبدأ بشكل جيد في مجموعة معقدة للغاية، الهدف الآن هو تجاوز مرحلة المجموعات، ثم سنرى. الأحلام مجانية، لماذا لا يمكننا التتويج بدوري أبطال أوروبا".

ويتواجد برشلونة في مجموعة مع بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

وتابع "هناك الكثير من التحسن في الفريق منذ وصولي في نوفمبر الماضي".

وأشار "لقد تعلمت الكثير من بيب جوارديولا ولويس إنريكي، فأنا أعتبرهما من بين أفضل خمسة مدربين في العالم. أفضل السيطرة والاستحواذ".

وأردف "إذا منحك المنافس مساحة فعليك الاستفادة منها. لقد فعلت ذلك حين كنت لاعبا مع جوارديولا، أتذكر هدف تيري هنري في مباراة 6-2 ضد مدريد".

وتحدث تشافي عن فريقه "سيكون هناك تدوير في التشكيل باستمرار، بسبب ضغط المباريات".

وواصل "لقد تحدثت مع أنسو فاتي، إنه مستعد للمشاركة منذ بداية المباراة".

وشدد "قد أدفع بجيرارد بيكيه وجوردي ألبا يوم الأربعاء، وإن لم يكن فسيلعبان يوم السبت أمام قادش في الدوري الإسباني".

كما تحدث عن الوجوه الجديدة قائلا "لم يلعب هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو كثيرا ويحتاجان إلى مزيد من التدريب البدني".

وأتم المدرب الإسباني "أعتقد جاهزيتهما لمباراة قادش".

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