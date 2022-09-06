مؤتمر تشافي: هل يمكننا التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم؟ الأحلام مجانية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 15:08

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

لا يستبعد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إمكانية التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويبدأ برشلونة رحلته في دوري الأبطال هذا الموسم باستضافة فيكتوريا بلزن التشيكي في أولى جولات مرحلة المجموعات يوم الأربعاء.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "سنلعب على أرضنا ضد خصم ليس لديه ما يخسره، ستكون مباراة صعبة".

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: تصريح العمل يهدد تعاقد ولفرهامبتون مع دييجو كوستا رودري: نحن في حالة تأهب قصوى بسبب قدرة إشبيلية على إلحاق الضرر بنا ديلي ميل: بعض فرق الدوري الإنجليزي تتبع خطى نيوكاسل للشكوى ضد الـVAR مبابي: رئيس فرنسا طلب مني البقاء في باريس وأخبرني بأهمية ذلك للبلاد

وأضاف "نريد أن نبدأ بشكل جيد في مجموعة معقدة للغاية، الهدف الآن هو تجاوز مرحلة المجموعات، ثم سنرى. الأحلام مجانية، لماذا لا يمكننا التتويج بدوري أبطال أوروبا".

ويتواجد برشلونة في مجموعة مع بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

وتابع "هناك الكثير من التحسن في الفريق منذ وصولي في نوفمبر الماضي".

وأشار "لقد تعلمت الكثير من بيب جوارديولا ولويس إنريكي، فأنا أعتبرهما من بين أفضل خمسة مدربين في العالم. أفضل السيطرة والاستحواذ".

وأردف "إذا منحك المنافس مساحة فعليك الاستفادة منها. لقد فعلت ذلك حين كنت لاعبا مع جوارديولا، أتذكر هدف تيري هنري في مباراة 6-2 ضد مدريد".

وتحدث تشافي عن فريقه "سيكون هناك تدوير في التشكيل باستمرار، بسبب ضغط المباريات".

وواصل "لقد تحدثت مع أنسو فاتي، إنه مستعد للمشاركة منذ بداية المباراة".

وشدد "قد أدفع بجيرارد بيكيه وجوردي ألبا يوم الأربعاء، وإن لم يكن فسيلعبان يوم السبت أمام قادش في الدوري الإسباني".

كما تحدث عن الوجوه الجديدة قائلا "لم يلعب هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو كثيرا ويحتاجان إلى مزيد من التدريب البدني".

وأتم المدرب الإسباني "أعتقد جاهزيتهما لمباراة قادش".

برشلونة تشافي هيرنانديز
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال – دينامو زغرب (1)-(0) تشيلسي.. دورتموند (0)-(0) كوبنهاجن.. جووووول أول رائع مؤتمر إنزاجي: نحتاج لـ10 نقاط في مجموعة.. وماني لديه قوة لا تصدق تشكيل دورتموند – رباعي هجومي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا مؤتمر دي لورينزو: انتظرنا عامين لنشارك في الأبطال.. ويجب أن نتحلى بالشجاعة أمام ليفربول تشكيل تشيلسي - أوباميانج أساسي للمرة الأولى.. وعودة كيبا أمام دينامو زغرب مؤتمر كونتي: أطمح للنجاح في أوروبا.. وجدول المباريات داخل أوروبا لا يصدق مؤتمر كوندي: هذا سبب اختياري لبرشلونة.. ولقبت ب "كافو" وأنا في إشبيلية سباليتي يوضح كيف سيستقبل صلاح
أخر الأخبار
اسكواش - عسل والشوربجي إلى ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك.. ومفاجأة خروج علي فرج 10 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر دوري الأبطال – دينامو زغرب (1)-(0) تشيلسي.. دورتموند (0)-(0) كوبنهاجن.. جووووول أول رائع 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"القرار الأصعب".. بولونيا يقيل ميهايلوفيتش 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر إنزاجي: نحتاج لـ10 نقاط في مجموعة.. وماني لديه قوة لا تصدق 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الرياضية السعودية: الهلال يتلقى موافقة بمشاركة لاعبه الموقوف ضد الزمالك باعتبارها مباراة ودية 55 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر بيليرين: شعور العودة لـ برشلونة لم يفارقني رغم فرص الماضي الضائعة ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل دورتموند – رباعي هجومي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر دي لورينزو: انتظرنا عامين لنشارك في الأبطال.. ويجب أن نتحلى بالشجاعة أمام ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 3 مؤتمر سواريش: لماذا مباراة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة؟ وكنت صريحا مع اللاعبين الشباب 4 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي