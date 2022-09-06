ذا أثليتك: تصريح العمل يهدد تعاقد ولفرهامبتون مع دييجو كوستا

بات انتقال دييجو كوستا لصفوف ولفرهامبتون مهددا بالفشل.

ويسعى ولفرهامتون للتعاقد مع مهاجم تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق عقب تعرض لاعبه الجديد ساشا كالايدزيتش لإصابة قوية في الركبة.

وأوضحت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية أن انتقال دييجو كوستا لصفوف ولفرهامبتون مهدد بالفشل بسبب أزمة تتعلق بتصريح العمل.

وكشفت الصحيفة عن أن الطلب الأول للحصول على تصريح كوستا تم رفضه ومن المقرر أن يستأنف ولفرهامبتون ضد القرار.

وأشارت إلى أن دييجو كوستا سيخضع للكشف الطبي غدا الأربعاء في انتظار حسم أمر الحصول على تصريح العمل.

وستتم الصفقة كانتقال حر بعد نهاية عقد كوستا مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وذكر ولفرهامبتون في بيانٍ رسمي أن كالايدزيتش يعاني من إصابة في الرباط الصليبي.

ولم يحدد النادي طبيعة الإصابة وعما إذا كانت قطعًا أو جزع في الرباط، لكن من المتوقع غيابه لمدة طويلة.

جاء ذلك بعد انضمام المهاجم الدولي النمساوي رسميًا إلى ولفرهامبتون قادمًا من شتوتجارت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وبذلك يقترب كوستا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى منذ رحيله في يناير 2018 من تشيلسي، عائدا إلى أتلتيكو مدريد الذي انتقل منه إلى البلوز في صيف 2014.