ذا أثليتك: تصريح العمل يهدد تعاقد ولفرهامبتون مع دييجو كوستا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 15:04

كتب : FilGoal

دييجو كوستا

بات انتقال دييجو كوستا لصفوف ولفرهامبتون مهددا بالفشل.

ويسعى ولفرهامتون للتعاقد مع مهاجم تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق عقب تعرض لاعبه الجديد ساشا كالايدزيتش لإصابة قوية في الركبة.

وأوضحت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية أن انتقال دييجو كوستا لصفوف ولفرهامبتون مهدد بالفشل بسبب أزمة تتعلق بتصريح العمل.

أخبار متعلقة
بوجود 4 لاعبين مصريين.. تفاصيل إلغاء مباراة في الدوري العُماني بعد انقطاع الكهرباء زوران مانولوفيتش مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري حرس الحدود يتعاقد مع لاعب هانوفر الألماني السابق المصري ينفي وجود نية للتعاقد مع كهربا

وكشفت الصحيفة عن أن الطلب الأول للحصول على تصريح كوستا تم رفضه ومن المقرر أن يستأنف ولفرهامبتون ضد القرار.

وأشارت إلى أن دييجو كوستا سيخضع للكشف الطبي غدا الأربعاء في انتظار حسم أمر الحصول على تصريح العمل.

وستتم الصفقة كانتقال حر بعد نهاية عقد كوستا مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وذكر ولفرهامبتون في بيانٍ رسمي أن كالايدزيتش يعاني من إصابة في الرباط الصليبي.

ولم يحدد النادي طبيعة الإصابة وعما إذا كانت قطعًا أو جزع في الرباط، لكن من المتوقع غيابه لمدة طويلة.

جاء ذلك بعد انضمام المهاجم الدولي النمساوي رسميًا إلى ولفرهامبتون قادمًا من شتوتجارت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وبذلك يقترب كوستا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى منذ رحيله في يناير 2018 من تشيلسي، عائدا إلى أتلتيكو مدريد الذي انتقل منه إلى البلوز في صيف 2014.

دييجو كوستا ولفرهامبتون
نرشح لكم
بايلي: يجب أن يتوقف مانشستر عن تفضيل الإنجليز.. هذا لا يحدث في الأندية الكبرى 374 مليون يورو.. الكشف عن تفاصيل تجديد مبابي الخرافية مع باريس مبابي: رئيس فرنسا طلب مني البقاء في باريس وأخبرني بأهمية ذلك للبلاد لا جازيتا ديلو سبورت: أوسيمين يغيب عن نابولي أمام ليفربول رومانو: بعد نهائي أوروبا كان من المستحيل تغيير رأي ماني بشأن انتقاله إلى بايرن ضربة موجعة لمنتخب المغرب.. آدم ماسينا يغيب عن كأس العالم مواعيد مباريات الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وسان جيرمان وانطلاقة نارية لدوري أبطال أوروبا الفصل الجديد.. أولمبياكوس يقدم مارسيلو
أخر الأخبار
بايلي: يجب أن يتوقف مانشستر عن تفضيل الإنجليز.. هذا لا يحدث في الأندية الكبرى 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يترك اختيار الودية الثانية في معسكر هولندا للمدرب الجديد 47 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تشافي: هل يمكننا التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم؟ الأحلام مجانية 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ذا أثليتك: تصريح العمل يهدد تعاقد ولفرهامبتون مع دييجو كوستا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
بتواجد 4 لاعبين مصريين.. تفاصيل إلغاء مباراة في الدوري العُماني بعد انقطاع الكهرباء ساعة | الوطن العربي
زوران مانولوفيتش مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
حرس الحدود يتعاقد مع لاعب هانوفر الألماني السابق ساعة | الكرة المصرية
المصري ينفي وجود نية للتعاقد مع كهربا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 4 مؤتمر سواريش: لماذا مباراة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة؟ وكنت صريحا مع اللاعبين الشباب