بتواجد 4 لاعبين مصريين.. تفاصيل إلغاء مباراة في الدوري العُماني بعد انقطاع الكهرباء

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في إلغاء مباراة الشباب مع منافسه بدية ضمن انطلاقة دوري الدرجة الأولى العُماني.

وقال حمادة الزامك مدرب نادي بدية لـ FilGoal.com: "الشوط الأول من مباراتنا أمام الشباب انتهى بالتعادل السلبي، ثم انقطعت الكهرباء بالكامل عن سلطنة عمان ليتم إلغاء المباراة".

وأضاف "ننتظر قرار من لجنة المسابقات باستكمال الشوط الثاني فقط من المباراة".

ماذا حدث بعد ذلك؟

هيئة تنظيم الخدمات العامة بسلطنة عمان، أفادت بأن أجزاء من الشبكة الرئيسية للكهرباء تواجه بعض الانقطاعات، وجاري التعامل معها من قِبل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، ويجري العمل على إعادة التيار الكهربائي تدريجيا.

ثم أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة بيانا جديدا جاء فيه: "تم إعادة أجزاء كبيرة من التيار الكهربائي للشبكة الرئيسية، والعمل مستمر لرجع التيار الكهربائي لباقي المناطق المتأثرة".

يذكر أن فريق بدية العُماني يضم بين صفوفه 4 لاعبين مصريين وهم: محمود الهلباوي ومحمد همام وأحمد صلاح ومحمد الزهيري.