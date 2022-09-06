بتواجد 4 لاعبين مصريين.. تفاصيل إلغاء مباراة في الدوري العُماني بعد انقطاع الكهرباء

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 14:46

كتب : رضا السنباطي

مباراة بدية والبشاب بالدوري العماني

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في إلغاء مباراة الشباب مع منافسه بدية ضمن انطلاقة دوري الدرجة الأولى العُماني.

وقال حمادة الزامك مدرب نادي بدية لـ FilGoal.com: "الشوط الأول من مباراتنا أمام الشباب انتهى بالتعادل السلبي، ثم انقطعت الكهرباء بالكامل عن سلطنة عمان ليتم إلغاء المباراة".

وأضاف "ننتظر قرار من لجنة المسابقات باستكمال الشوط الثاني فقط من المباراة".

أخبار متعلقة
رودري: نحن في حالة تأهب قصوى بسبب قدرة إشبيلية على إلحاق الضرر بنا زوران مانولوفيتش مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري حرس الحدود يتعاقد مع لاعب هانوفر الألماني السابق المصري ينفي وجود نية للتعاقد مع كهربا

ماذا حدث بعد ذلك؟

هيئة تنظيم الخدمات العامة بسلطنة عمان، أفادت بأن أجزاء من الشبكة الرئيسية للكهرباء تواجه بعض الانقطاعات، وجاري التعامل معها من قِبل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، ويجري العمل على إعادة التيار الكهربائي تدريجيا.

ثم أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة بيانا جديدا جاء فيه: "تم إعادة أجزاء كبيرة من التيار الكهربائي للشبكة الرئيسية، والعمل مستمر لرجع التيار الكهربائي لباقي المناطق المتأثرة".

يذكر أن فريق بدية العُماني يضم بين صفوفه 4 لاعبين مصريين وهم: محمود الهلباوي ومحمد همام وأحمد صلاح ومحمد الزهيري.

الدوري العماني
نرشح لكم
ضربة موجعة لمنتخب المغرب.. آدم ماسينا يغيب عن كأس العالم مواعيد مباريات الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وسان جيرمان وانطلاقة نارية لدوري أبطال أوروبا كأس العرب للناشئين - بتواجد مهاجم الزمالك.. الجزائر تواجه المغرب في النهائي طرح تذاكر إضافية لـ كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي البدري: فيروس كورونا يحرمني من 7 لاعبين أساسيين منافس الزمالك - لاعب الهلال: كأس لوسيل بمثابة مباراة نهائية رسمية منافس الزمالك - عبد الله عطيف: نعد الجماهير بالفوز بـ كأس لوسيل منافس الزمالك - الهلال يهزم الفتح والدوسري يعترض على تبديله
أخر الأخبار
في الجول يكشف مصير حازم إمام بعد الرحيل عن الزمالك.. وموقفه من الاعتزال 2 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمود جاد يدخل دائرة اهتمامات الزمالك.. وأمران يحسمان موقفه من الأبيض 2 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر كوندي: هذا سبب اختياري لبرشلونة.. ولقبت ب "كافو" وأنا في إشبيلية 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سباليتي يوضح كيف سيستقبل صلاح 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حوار – ديمبيلي عن أفضل لحظاته في برشلونة والخوف من بايرن وشبح الإصابات 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايلي: يجب أن يتوقف مانشستر عن تفضيل الإنجليز.. هذا لا يحدث في الأندية الكبرى 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يترك اختيار الودية الثانية في معسكر هولندا للمدرب الجديد ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر تشافي: هل يمكننا التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم؟ الأحلام مجانية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 4 مؤتمر سواريش: لماذا مباراة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة؟ وكنت صريحا مع اللاعبين الشباب