حرس الحدود يتعاقد مع لاعب هانوفر الألماني السابق

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 14:25

كتب : رضا السنباطي

الفلسطيني محمد سلامة

أتم نادي حرس الحدود إجراءات التعاقد مع الفلسطيني محمد درويش لاعب هانوفر الألماني السابق.

ويواصل حرس الحدود تدعيم فريقه استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل من الدوري المصري بعد صعوده مجددا.

وقال علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود لـ FilGoal.com : "تم التعاقد رسميا مع الفلسطيني محمد درويش لمدة ٣ سنوات بعد نجاح اللاعب في إجتياز الكشف الطبي".

أخبار متعلقة
المصري ينفي وجود نية للتعاقد مع كهربا رودري: نحن في حالة تأهب قصوى بسبب قدرة إشبيلية على إلحاق الضرر بنا 374 مليون يورو.. الكشف عن تفاصيل تجديد مبابي الخرافية مع باريس خبر في الجول - الأهلي يقترب من قطع إعارة مغربي.. وموقف اللاعب

وأضاف "هناك صفقات لم تنتهي رسميا وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة".

واختتم "سنخوض اليوم لقاء ودي أمام أبو قير للأسمدة ضمن استعدادات الفريق للدوري الممتاز".

وبدأ درويش مسيرته في قطاع الناشئين بنادي شالكه في 2014 وانضم لصفوف الفريق الرديف بنادي هانوفر في صيف 2017.

وشارك اللاعب الفلسطيني مع هانوفر في 19 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

وخاض صاحب الـ 25 عاما آخر تجاربه مع نادي شباب الخليل الفلسطيني الذي انضم غليه في يناير الماضي وشارك خلال 8 مباريات وسجل هدفين وصنع هدف.

يذكر أن الجهاز الفني لنادي حرس الحدود يضم كل من: أحمد أيوب مديرا فنيا ومحمد مكي مدرب عام بجانب أحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراس المرمى وعمرو خليل مديرا للكرة.

حرس الحدود محمد درويش
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يترك اختيار الودية الثانية في معسكر هولندا للمدرب الجديد زوران مانولوفيتش مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري المصري ينفي وجود نية للتعاقد مع كهربا خبر في الجول - الأهلي يقترب من قطع إعارة مغربي.. وموقف اللاعب في الجول يكشف - موعد وصول زوران لتدريب الاتحاد وجهازه المعاون تمهيدا لتدريب الاتحاد.. نادي سيمبا يعلن فسخ تعاقده مع مانولوفيتش مرتضى: انتظروا صفقات تاريخية في الزمالك هذا الموسم بابافاسيليو يقترب من تدريب غزل المحلة
أخر الأخبار
بايلي: يجب أن يتوقف مانشستر عن تفضيل الإنجليز.. هذا لا يحدث في الأندية الكبرى 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يترك اختيار الودية الثانية في معسكر هولندا للمدرب الجديد 47 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تشافي: هل يمكننا التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم؟ الأحلام مجانية 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ذا أثليتك: تصريح العمل يهدد تعاقد ولفرهامبتون مع دييجو كوستا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
بتواجد 4 لاعبين مصريين.. تفاصيل إلغاء مباراة في الدوري العُماني بعد انقطاع الكهرباء ساعة | الوطن العربي
زوران مانولوفيتش مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
حرس الحدود يتعاقد مع لاعب هانوفر الألماني السابق ساعة | الكرة المصرية
المصري ينفي وجود نية للتعاقد مع كهربا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 4 مؤتمر سواريش: لماذا مباراة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة؟ وكنت صريحا مع اللاعبين الشباب