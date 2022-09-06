حرس الحدود يتعاقد مع لاعب هانوفر الألماني السابق

أتم نادي حرس الحدود إجراءات التعاقد مع الفلسطيني محمد درويش لاعب هانوفر الألماني السابق.

ويواصل حرس الحدود تدعيم فريقه استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل من الدوري المصري بعد صعوده مجددا.

وقال علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود لـ FilGoal.com : "تم التعاقد رسميا مع الفلسطيني محمد درويش لمدة ٣ سنوات بعد نجاح اللاعب في إجتياز الكشف الطبي".

وأضاف "هناك صفقات لم تنتهي رسميا وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة".

واختتم "سنخوض اليوم لقاء ودي أمام أبو قير للأسمدة ضمن استعدادات الفريق للدوري الممتاز".

وبدأ درويش مسيرته في قطاع الناشئين بنادي شالكه في 2014 وانضم لصفوف الفريق الرديف بنادي هانوفر في صيف 2017.

وشارك اللاعب الفلسطيني مع هانوفر في 19 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

وخاض صاحب الـ 25 عاما آخر تجاربه مع نادي شباب الخليل الفلسطيني الذي انضم غليه في يناير الماضي وشارك خلال 8 مباريات وسجل هدفين وصنع هدف.

يذكر أن الجهاز الفني لنادي حرس الحدود يضم كل من: أحمد أيوب مديرا فنيا ومحمد مكي مدرب عام بجانب أحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراس المرمى وعمرو خليل مديرا للكرة.