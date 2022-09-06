المصري ينفي وجود نية للتعاقد مع كهربا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 14:14

كتب : أحمد الخولي

احتفال محمود عبد المنعم كهربا بهدفه لصالح الأهلي في شباك وادي دجلة

نفى رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول نية النادي في التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا".

وأكد عبد القادر في بيان رسمي أصدره النادي: "ما تردد حول نية النادي في سداد قيمة الغرامة الموقعة على كهربا لصالح الزمالك عار تماما من الصحة".

وأضاف "النادي المصري في ظل مجلس الإدارة الجديد برئاسة كامل أبو علي يتمتع بعلاقات طيبة مع إدارات جميع الأندية بالشكل الذي يحفظ حقوق ومصالح النادي المصري في المقام الأول".

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وكان المصري أعلن رسميا عن التعاقد مع الثنائي الجزائري عبد الرحمن دغموم وعماد الدين بوبكر.

وتم توقيع غرامة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على كهربا لاعب الأهلي الحالي، قيمتها 2 مليون دولار لصالح الزمالك لخرق التعاقد مع النادي الأبيض دون أسباب.

ثم قرر الاتحاد الدولي إيقاف كهربا 6 شهور لتخلفه عن سداد الغرامة المالية لصالح الزمالك.

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