رودري: نحن في حالة تأهب قصوى بسبب قدرة إشبيلية على إلحاق الضرر بنا

يدرك رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه حين يواجه إشبيلية في ملعبه بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويفتتح مانشستر سيتي مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة إشبيلية في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال رودري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "في ملعبهم يمكنهم أن يؤذوك، سنكون في حالة تأهب قصوى لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية".

وأضاف "إشبيلية فريق رائع وعلينا أن نكون جيدين للتغلب عليهم".

وتابع "إشبيلية لم يحقق النتائج التي يريدها لكنه فريق جيد، لقد شاهدت مباراتهم ضد برشلونة ولعبوا بشكل جيد".

واستمر اللاعب الإسباني "نحن بحاجة إلى الاستمرار في فعل ما كنا نفعله، لعب كرة القدم الخاصة بنا".

وواصل "علينا أن نفرض أسلوبنا، لكي نلعب مع فريق قوي مثل إشبيلية، يجب أن نكون في أفضل حالاتنا وأن نركز على أنفسنا".

وأتم "لديهم أسلحتهم، نحن نبحث من الناحية التكتيكية في كيفية التعامل معهم".

وكان مانشستر سيتي قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ولكنه أقصي بعد مواجهة ريال مدريد.