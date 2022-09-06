374 مليون يورو.. الكشف عن تفاصيل تجديد مبابي الخرافية مع باريس

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 14:08

كتب : FilGoal

كيليان مبابي وناصر الخليفي

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل تجديد تعاقد الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

ورغم رغبة ريال مدريد، إلا أن اللاعب قرر تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن مبابي سيحصل على 83 مليون يورو سنويا كراتب مع باريس سان جيرمان.

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وتقاضى مبابي 125 مليون مكافأة تجديد مع الفريق الفرنسي.

وبذلك يكون مجموع ما سيحصل عليه مبابي في ثلاث سنوات 374 مليون يورو.

وكشف مبابي في وقت سابق اليوم عن الحديث الذي دار بينه وبين إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا أثناء تجديد تعاقده مع فريقه.

وبسؤال مبابي عن حلم اللعب مع ريال مدريد رد قائلا لصحيفة نيويورك تايمز: "أنت لا تعرف أبدا المستقبل، لم أكن هناك في هذا النادي من قبل لكنه يبدو أنه مثل منزلك أو شيء كذلك".

وواصل "لم أتخيل أبدا أن أجلس مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا للحديث عن مستقبلي، هذا جنون وهو قال لي (أريدك أن تبقى في باريس أنت مهم جدا للبد، لديك الوقت للمغادرة ويمكنك البقاء هنا لفترة أطول).

وأكمل "قلت له طبعا وعندما يخبرك رئيس بلادك بذلك فهذا أمر مهم".

مبابي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في 2018 ليسجل 178 هدفا ويصنع 88 آخرين في 222 مباراة.

مبابي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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