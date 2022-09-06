مبابي: رئيس فرنسا طلب مني البقاء في باريس وأخبرني بأهمية ذلك للبلاد

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن الحديث الذي دار بينه وبين إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا أثناء تجديد تعاقده مع فريقه.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وأجرى مبابي حوارا مطولا مع جريدة نيويورك تايمز الأمريكية ينشر تباعا على عدة أجزاء.

وبسؤال مبابي عن حلم اللعب مع ريال مدريد رد قائلا: "أنت لا تعرف أبدا المستقبل، لم أكن هناك في هذا النادي من قبل لكنه يبدو أنه مثل منزلك أو شيء كذلك".

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وأضاف "لم أتخيل أبدا أن أجلس مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا للحديث عن مستقبلي، هذا جنون وهو قال لي (أريدك أن تبقى في باريس أنت مهم جدا للبلاد، لديك الوقت للمغادرة ويمكنك البقاء هنا لفترة أطول).

وأكمل "قلت له طبعا وعندما يخبرك رئيس بلادك بذلك فهذا أمر مهم".

وجدد مبابي تعاقده قبل عدة شهور مع باريس سان جيرمان بشكل رسمي حتى موسم 2025، وذلك بعد اهتمام نادي ريال مدريد بضمه.

باريس سان جيرمان مبابي
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