اختبر معلوماتك - هل تعرف أين لعب هؤلاء؟

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 12:56

كتب : محمود صلاح

جرافيتي لـ رونالدينيو خارج ملعب حديقة الأمراء

هل تمتلك ذاكرة كروية حديدية؟

فلتخبرنا إذن..

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شارك في هذا الاختبار وأرنا قدراتك.. أين لعب هؤلاء؟

كويز في الجول
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