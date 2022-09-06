رومانو: بعد نهائي أوروبا كان من المستحيل تغيير رأي ماني بشأن انتقاله إلى بايرن

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 12:26

كتب : FilGoal

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص في أخبار الانتقالات عن كواليس جديدة في رحيل ساديو ماني عن ليفربول وانتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وقال رومانو عبر برنامج caught offside: "لا أعتقد أن بيع ليفربول لـ ساديو ماني كان خطأ، لأنه عندما يريد اللاعب المغادرة فلا فائد من إبقائه في النادي".

وأضاف "ماني طلب من ليفربول الرحيل مرارا وتكرارا، لذا فإن النادي الإنجليزي أحسن التصرف في بيعه، وسيستغرق الأمر وقتا لبدء حقبة جديدة بدون نجم مثل ساديو".

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وأكمل "كان تغيير رأيه مستحيلا، وبعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس ضد ريال مدريد أصبحت الأمور واضحة".

وأتم تصريحاته "كان ماني فقط يريد الانضمام إلى بايرن ميونيخ".

وانتقل ساديو ماني نجم منتخب السنغال إلى صفوف بايرن ميونيخ بداية الموسم الجاري قادما من ليفربول.

ولعب ساديو ماني مع بايرن هذا الموسم 7 مباريات في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف.

ليفربول بايرن ميونيخ ساديو ماني
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