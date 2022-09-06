ضربة موجعة لمنتخب المغرب.. آدم ماسينا يغيب عن كأس العالم

تلقى الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي ضربة موجعة قبل خوض منافسات كأس العالم 2022.

آدم ماسينا النادي : أودينيزي المغرب

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم بين شهر نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وأعلن نادي أودينيزي إصابة المدافع الدولي المغربي آدم ماسينا بتمزق في الرباط الصليبي.

وأوضح النادي الإيطالي أن مدافعه المغربي تعرض للإصابة خلال مواجهة أودينيزي أمام روما.

وحقق أودينيزي فوزا عريضا على روما بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

فيما كشف موقع "لو سبورت 360" المغربي عن حاجة اللاعب لإجراء عملية جراحية تستوجب غيابه نحو 6 أشهر عن الملاعب على الأقل.

وأشار التقرير إلى أن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الجديد مطالب بالبحث عن ظهير أيسر جديد لتعويض مدافع أودينيزي.

ويواجه منتخب المغرب منافسه التشيلي في 23 سبتمبر المقبل، فيما يلعب ضد بارجواي يوم 27 من الشهر ذاته وديا.

ويلعب منتخب المغرب في المونديال في المجموعة الخامسة بجوار كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا.