ضربة موجعة لمنتخب المغرب.. آدم ماسينا يغيب عن كأس العالم
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 12:18
كتب : FilGoal
تلقى الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي ضربة موجعة قبل خوض منافسات كأس العالم 2022.
آدم ماسينا
النادي : أودينيزي
وتستضيف قطر منافسات كأس العالم بين شهر نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.
وأعلن نادي أودينيزي إصابة المدافع الدولي المغربي آدم ماسينا بتمزق في الرباط الصليبي.
وأوضح النادي الإيطالي أن مدافعه المغربي تعرض للإصابة خلال مواجهة أودينيزي أمام روما.
Adam Masina injury update.
The defender has undergone a successful operation.
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese #Masina pic.twitter.com/vSP2WE8bty— Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 6, 2022
وحقق أودينيزي فوزا عريضا على روما بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
فيما كشف موقع "لو سبورت 360" المغربي عن حاجة اللاعب لإجراء عملية جراحية تستوجب غيابه نحو 6 أشهر عن الملاعب على الأقل.
وأشار التقرير إلى أن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الجديد مطالب بالبحث عن ظهير أيسر جديد لتعويض مدافع أودينيزي.
ويواجه منتخب المغرب منافسه التشيلي في 23 سبتمبر المقبل، فيما يلعب ضد بارجواي يوم 27 من الشهر ذاته وديا.
ويلعب منتخب المغرب في المونديال في المجموعة الخامسة بجوار كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا.