مرتضى: انتظروا صفقات تاريخية في الزمالك هذا الموسم

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - أحمد سيد زيزو

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بتجديد عقد أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق والصفقات الجديدة.

وأعلن نادي الزمالك تمديد تعاقده رسميا مع أحمد سيد زيزو حتى 2025.

وقال منصور عبر قناة الزمالك " أريد التوضيح أن الشرط الجزائي في عقد زيزو كان 50 مليون جنيه حتى نهاية الدوري و25 مليون جنيه فقط بداية من شهر سبتمبر".

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وأضاف "اللاعب كان يستطيع دفعهم والرحيل لكنه رفض وتلقينا عرضا فرنسيا لضمه مقابل 150 مليون جنيه بخلاف عرض الريان القطري".

وقال مرتضى في وقت سابق عبر قناة الزمالك: "جددنا تعاقد أحمد سيد "زيزو" لمدة 3 سنوات. حتى 2025 وبدون شروط جزائية".

فاركو

وعن مستحقات الزمالك لدى نادي فاركو أوضح "نادي فاركو أرسل صورة شيك بقيمة 23 مليون جنيه والآن أوجه لهم رسالة أين أصل الشيك؟".

وتعاقد نادي فاركو مع الثنائي محمد صبحي وياسين مرعي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 23 مليون جنيه.

وواصل "لدينا مستحقات لدى الشركة الراعية بقيمة 23 مليون جنيه عبارة عن مكافأة الدوري وكأس مصر. الزمالك لديه أموال وأطمئن الجمهور بأن هذا الموسم سيشهد أقوى صفقات في تاريخ النادي".

وتعاقد الزمالك حتى الآن مع الثنائي، السنغالي إبراهيما نداي وزكريا الوردي لاعب الوسط.

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، والثانية على التوالي، كما حصل على لقب النسخة الماضية من كأس مصر.

الزمالك يستعد للسفر إلى قطر، وذلك لخوض مباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر الجاري.

الزمالك أحمد السيد "زيزو" مرتضى منصور
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