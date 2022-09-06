بابافاسيليو يقترب من تدريب غزل المحلة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 01:05

كتب : حامد وجدي

نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة الجديد

اقترب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو من تولي مهمة تدريب الفريق الأول لنادي غزل المحلة.

وعلم FilGoal.com أنه يتبقى بعد الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.

بابافاسيليو سبق له تدريب وادي دجلة من فبراير 2020 إلى يناير 2021.

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وحقق وقتها ابن الـ52 عاما ستة انتصارات وتسعة تعادلات وتلقى عشرة هزائم.

وأعلن مصطفى عبده في وقت سابق اليوم رحيله عن غزل المحلة.

وقال مصطفى عبده في تصريحات لـFilGoal.com: " مجلس إدارة غزل المحلة اجتمع معي ليطلب مني التواجد مع الجهاز الفني الجديد".

وتابع "الهدف المطلوب مني كان البقاء في الدوري الممتاز وهو ما تحقق".

وأضاف "تفاجئت برغبة النادي في التعاقد مع مدير فني جديد ولذلك رفضت الاستمرار وتمنيت لهم التوفيق".

وأشرف مصطفى عبده على قيادة غزل المحلة في 15 مباراة، حقق خلالها انتصارين وست تعادلات وتلقى سبع هزائم.

وسجل غزل المحلة معه تسعة أهداف واستقبل 16 هدفا.

وأنهى المحلة الدوري في المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.

وأصبح مصطفى عبده المدرب السادس الذي يرحل عن صفوف فريقه في الدوري المصري مع نهاية الدوري بعد ريكاردو سواريش مع الأهلي وحمزة الجمل مع الإسماعيلي، طارق العشري مع طلائع الجيش، وحسام حسن عن المصري، وعبد الحميد بسيوني عن سموحة.

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