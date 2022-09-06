مؤمن زكريا يكشف كواليس احتفاله بكأس الاتحاد الإنجليزي في غرف خلع ملابس ليفربول

كشف مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس تواجده في غرف خلع ملابس ليفربول عقب مباراة تشيلسي في الموسم الماضي.

محمد صلاح النادي : ليفربول مؤمن زكريا النادي :

وحقق ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي بعد تحقيق الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح وعقب المباراة نشر محمد صلاح مقطع فيديو في غرف خلع الملابس ولاعبي ليفربول يحتفلون بالكأس برفقة مؤمن زكريا.

وقال زكريا في تصريحات عبر قناة DMC: "تواجدي في غرف خلع ملابس ليفربول؟ محمد صلاح تواصل مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر واتفق معه على أنه سيجعلني أتواجد في غرف خلع الملابس إذا فاز ليفربول".

وتابع "لم أكن أعرف أي شيء قبلها وكان الأمر مفاجئا، كان من الصعب نزولي إلى الملعب وصعد صلاح ليصطحبني من المدرج إلى غرفة الملابس".

وغادر مؤمن زكريا رفقة وكيله الشهر الماضي إلى لندن لإجراء مزيد من الفحوصات والمتابعة مع طبيبه الذي يتابع الحالة هناك.

مؤمن زكريا لاعب الأهلي، متوقف عن اللعب منذ ديسمبر 2018 بسبب المرض.

ويعاني مؤمن من تصلب جانبي ضموري في العضلات، ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج أملا في العودة للملاعب.