كأس العرب للناشئين - بتواجد مهاجم الزمالك.. الجزائر تواجه المغرب في النهائي

تأهل منتخب المغرب تحت 17 عاما إلى نهائي كأس العرب للشباب بعد الفوز على اليمن.

وفاز المغرب بهدفين دون رد سجلهما معاذ بكيزان وسعيد الرافعي في نصف نهائي المسابقة.

ووصل أسود الأطلس إلى تلك المرحلة بعد تخطي منتخب مصر بهدفين دون رد في ربع النهائي.

ويضرب منتخب المغرب مواجهة مع نظيره الجزائري في نهائي المسابقة.

وكان الجزائز وصل إلى النهائي بعد تخطي السعودية بنتيجة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ويتواجد بين صفوف منتخب الجزائر، محمد علي صالح زياد مهاجم الزمالك الجديد.

ويلعب محمد علي في مركزي المهاجم والجناح.