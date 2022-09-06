الونش: الجيل الحالي من عظماء الزمالك ينقصه دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 00:21

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - الزمالك

تحدث محمود حمدي الونش مدافع الزمالك معربا عن سعادته بالموسم الناجح الذي عاشه مع القلعة البيضاء.

وقال الونش في تصريحاته لقناة الحياة: "كلل الله جهود اللاعبين وجميع عناصر النادي وتمكننا من الفوز بالدوري والكأس عن الموسم الماضي والدوري الحالي وسنفوز بكأس هذا الموسم أيضا بإذن الله".

وأضاف "اللاعبون الكبار لهم دورهم ودائما كنا نتحدث ونجمع شتات أنفسنا. هناك تفاصيل يمكن تعويضها بالجري والجهد والتعب ونجحنا في ذلك".

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وأوضح "الدوري والكأس مجهود جماعي. أن يصفني الناس بالمدافع الأفضل في مصر فهذا يشرفني. لقد اجتهد الجميع واجتهدت أيضا وأتمنى الحفاظ على ذلك".

وتابع "الجيل الحالي يعتبر من العظماء في النادي وينقصه فقط بطولة دوري أبطال إفريقيا وبإذن الله سنحققها".

وعن منتخب مصر تحت قيادة المدرب الجديد روي فيتوريا قال الونش: "إن كان لي نصيب في التواجد سنكون على قلب رجل واحد ونجتهد لتحقيق المطلوب وحصد البطولات لمنتخب مصر بإذن الله".

وأضاف "كل اللاعبين أصدقاء وزملاء وحين ننضم للمنتخب نكون على قلب رجل واحد. أتمنى من الجميع الهدوء على مواقع التواصل الاجتماعي والنظر للنقاط الإيجابية".

واختتم "أتمنى الاحتراف بالطبع مثل أي لاعب، ولكن نادي الزمالك كبير وأنا سعيد بالتواجد فيه".

ويلعب نادي الزمالك كأس سوبر لوسيل ضد الهلال بطل الدوري السعودي في قطر يوم الجمعة 9 سبتمبر.

الزمالك محمود حمدي الونش دوري أبطال إفريقيا
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