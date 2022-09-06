أوفى بوعده - تيافوي يقصي نادال من ثمن نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

حقق الأمريكي فرانسيس تيافوي مفاجأة كبرى بإقصاء الإسباني رافائيل نادال من ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتفوق ابن الـ24 عاما على نادال بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة.

وفاز تيافوي بالمجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة قبل أن يفوز نادال بالمجموعة الثانية بنفس النتيجة.

وعاد الأمريكي ليفوز بالمجموعتين الثالثة والرابعة بنتيجة 6-4 ثم 6-3.

تيافوي قال في تصريحات قبل المباراة: "الآن أعتقد أنني أستطيع هزيمته".

وأضاف "علي أن أكون عدوانية وأن أكون الفعل وهو رد الفعل".

وتابع "لست مضطرا لدراسة رافا عبر مقاطع الفيديو فأنا أعرفه جيدا".

وأتم "لقد لعبت ضده وتدربت عليه، أنت تعرف ما سيفعله. أحيانا يكون ما يفعله جيدا جدا. لكنني مستعد ومتحمس".

وفاز نادال على تيافوي في مباراتين لعبها أمامه من قبل في بطولتي أستراليا ومدريد عامي 2019.

يذكر أن رافائيل نادال هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بألقاب الجراند سلام برصيد 22 بطولة.