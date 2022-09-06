إنبي يكشف عن مفاوضات من الأهلي والزمالك لضم مصطفى شلبي ومحمود جاد

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

احتقال مصطفى شلبي بهدفه في الأهلي

كشف شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي عن وجود حديث بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمود الخطيب رئيس الأهلي مع أيمن الشريعي رئيس إنبي من أجل التفاوض حول ضم مصطفى شلبي لاعب الفريق، كما تحدث عن وجود اهتمام من قبل الزمالك بضم محمود جاد.

مصطفى شلبي

النادي : إنبـي

محمود جاد

النادي : إنبـي

إنبـي

وقال أبو الغيط في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "محمود الخطيب ومرتضى منصور يتحدثان مع أيمن الشريعي رئيس إنبي من أجل الفوز بخدمات مصطفى شلبي ولكن لم نحصل على عرض رسمي".

وتابع "بالنسبة لمحمود جاد سمعنا باهتمام الزمالك وأحد الأندية القطرية ولكن الأهلي لم يتحدث عنه تماما ولم تصلنا أي عروض رسمية".

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وواصل "سنعقد جلسة مع جورفان فييرا للحديث عن الفترة التي تولى خلالها المسؤولية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه".

وأضاف "في حالة رحيل فييرا كل الخيارات ستكون مطروحة ولكن على المستوى الشخصي أفضل وجود أن يكون بديله مصري".

وكان إنبي قد أعلن رحيل جون إيبوكا عن الفريق نحو سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية حصل خلالها النادي على أحمد قفة وجوزيف أتولي.

ولعب قفة معارًا من سيراميكا كليوباترا إلى إيسترن كومباني الموسم الماضي وتألق في صفوفه، وسيتحوّل لتمثيل الفريق البترولي الموسم المقبل.

محمود جاد مصطفى شلبي شريف أبو الغيط إنبي الزمالك الأهلي
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