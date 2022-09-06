طارق العشري: سنحاول استعارة مروان حمدي مجددا.. وهذا موقف عبد الكبير الوادي

تحدث طارق العشري مدرب سموحة عن فترته السابقة في طلائع الجيش، وتطلعاته مع فريقه الجديد في الموسم المقبل.

وقال العشري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الكل كان يراهن على هبوط طلائع الجيش ولكننا تكاتفنا وقدمنا موسما استثنائيا. خضنا سباقا محموما مع فيوتشر على المركز الرابع وانتزاعه كان أمرا يحسب لنا".

وأضاف "سعيد بدوري في تطوير الفريق واللاعبين وبإذن الله سيواصلوا البناء على ذلك".

وعن خطوته الجديدة في سموحة قال العشري: "مجلس الإدارة طموح للغاية وأنا أحب ذلك الطموح. نستعد لخطوات للأمام، تبدأ من كأس مصر ولدينا الطموح في المنافسة عليه".

وتابع "أنهى سموحة الدوري في المركز السادس ونسعى للتقدم على ذلك. لدينا لاعبين جيدين في الفريق وأراهن عليهم وسندعم بشكل جيد لنقدم ما يستحقه النادي".

وعن رحيل عبد الكبير الوادي ومروان حمدي قال العشري: "مروان حمدي كان معارا من الزمالك وعاد. لقد قدم موسما استثنائيا مع سموحة هو وحمدي علاء. الثنائي معار من الزمالك وسنحاول تجديد استعارتهما".

وتابع "هناك الكثير من الحديث عن الوادي ولكن مصلحة النادي تأتي في المقام الأول. إنه من القوام الأساسي للفريق، وإذا كان النادي سيتطلب تواجده سيستمر، أما إذا كان سيتطلب تسويقه فهذا ما سيحدث".

وعن اللاعبين القريبين من مغادرة الأهلي والزمالك ومن يلفت نظر المدرب بينهم قال: "إن لم يكن القادم أفضل من اللاعبين الذين أملكهم، فالأولوية للمتواجد".

واختتم "هناك كم كبير من الإعارات وهذا لا يقدم الاستقرار الفني لمشروع يمتد لـ 3 أو 4 سنوات. ويجب توفير هذا الاستقرار الفني والذي يبدأ بلاعبين من ذوي العقود الدائمة".

وجاء تعيين طارق العشري خلفا لـ عبد الحميد بسيوني الذي أعلن نادي سموحة رحيله عن تدريب الفريق قبل أيام.

ويضم الجهاز الفني المساعد لطارق العشري في سموحة كل من:

محمود عطا – مدرب عام

أحمد عشري – مدرب مساعد

عبد الحليم كامل – مخطط أحمال

أيمن بسيوني – مدرب حراس مرمى

عبد الباري المليجي – مدير إداري

عمرو إسماعيل – مدير شؤون اللاعبين

رمضان أحمد – طبيب الفريق

وأنهى سموحة الدوري في المركز السادس برصيد 47 نقطة.

على الجانب الآخر قاد طارق العشري فريقه السابق طلائع الجيش لاحتلال المركز الرابع برصيد 56 نقطة.