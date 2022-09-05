الاتحاد السكندري يعلن ضم إبراهيم حسن بشكل دائم

أعلن الاتحاد السكندري ضم إبراهيم حسن لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال دائم من بيراميدز.

إبراهيم حسن النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وكان إبراهيم حسن انتقل إلى الاتحاد السكندري يناير الماضي على سبيل الإعارة مع بند الشراء الدائم نهاية الموسم.

وسدد زعيم الثغر المقابل المالى الخاص بانتقال اللاعب لصالح نادى بيراميدز ووقع على عقده الجديد مع زعيم الثغر والذى يمتد لثلاث مواسم مقبلة.

وأبدى حسن سعادة كبيرة باستمراره ضمن صفوف الفريق خلال الجلسة التي عُقدت معه لتوقيع العقود الجديدة بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى و لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة.

وشارك متوسط الميدان مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي في 23 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 3 أهداف وصنع مثلهم بجميع المسابقات.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم المنقضي في المركز الـ12 برصيد 38 نقطة بعد 9 فوز و11 تعادل و14 هزيمة.