الفصل الجديد.. أولمبياكوس يقدم مارسيلو
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 23:23
كتب : FilGoal
قدم أولمبياكوس صفقته الجديدة والأبرز في سوق الانتقالات الصيفية: مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد السابق.
مارسيلو
النادي : أولمبياكوس
جاء ذلك في أجواء جماهيرية وحماسية في اليونان، بعد أن أسدل مارسيلو الستار على 17 عاما بقميص الميرينجي.
وأنهى مارسيلو مشواره بعد 17 عاما ارتدى خلالها قميص ريال مدريد.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بشبكة سكاي فأن البرازيلي سينضم بعقد يمتد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.
وسيجاور مارسيلو، مهاجم منتخب مصر أحمد حسن "كوكا" في الفريق اليوناني.
🔴⚪️📣 @MarceloM12 is one of us! 🇬🇷🇧🇷#Olympiacos #Marcelo #M12 #Legend #WelcomeMarcelo #Football #Piraeus #Greece #Brazil #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/69IwWSsLt8— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 5, 2022
وأعلن البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد نهاية رحلته مع الفريق الملكي عقب نهاية الموسم الماضي والتتويج بلقب دوري الأبطال.
وساهم اللاعب صاحب الـ34 عاما في تلك الفترة مع ريال مدريد في التتويج بـ 23 بطولة.
كما شارك مع النادي في 529 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وصناعة 101 هدف.
🔴⚪️📣🏟 #Olympiacos #Marcelo #M12 #Legend #WelcomeMarcelo #Football #Piraeus #Greece #Brazil #WeKeepOnDreaming @MarceloM12 pic.twitter.com/XfI1VZMm6j— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 5, 2022
وارتبط اسم مارسيلو بكل من فلومنسيني البرازيلي وميلان ولاتسيو وليستر سيتي.
ويحتل أولمبياكوس المركز الثالث برصيد 4 نقاط عقب مرور أول جولتين من الدوري اليوناني الذي يحمل لقبه.
🔴⚪️📣🏟 #Olympiacos #Marcelo #M12 #Legend #WelcomeMarcelo #Football #Piraeus #Greece #Brazil #WeKeepOnDreaming @MarceloM12 pic.twitter.com/XfI1VZMm6j— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 5, 2022
ويتواجد الفريق في الدوري الأوروبي في مجموعة تضم نانت الفرنسي وفرايبورج الألماني وكاراباخ الأذربيجاني.
M1️⃣2️⃣ IS HERE! 🔴⚪️🇬🇷🇧🇷 @MarceloM12#Olympiacos #Marcelo #M12 #Legend #WelcomeMarcelo #Football #Piraeus #Greece #Brazil #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/LKlHv0Utls— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 5, 2022