مؤتمر مبابي: علاقتي مع نيمار مبنية على الاحترام.. وتحدثت مع بوجبا وأثق في روايته

شدد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على أن العلاقة التي تجمعه مع نيمار دا سيلفا مبنية على الاحترام.

وكانت بعض التقارير قد زعمت وجود توتر بين الثنائي، الأمر الذي استدعى أكثر من ممثل للنادي لتوضيحه.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي قبل مباراة دوري الأبطال: "علاقتنا تقام على الاحترام، لدينا بعض اللحظات التي تكون فيها الأجواء فاترة وأحيانا أكثر دفئا، في بعض الأحيان أفضل الأصدقاء وأحيانا نتحدث إلى بعضنا البعض بشكل أقل".

وكانت بعض التقارير قد زعمت عن وجود خلافات بين نيمار ومبابي على هوية مسدد ركلات الترجيح في الفريق.

وظهر ذلك في لقاء مونبلييه في الجولة الثانية عندما أضاع مبابي ركلة جزاء واُحتسبت أخرى للفريق أراد تسديدها، ولكن نيمار هو من قام بالأمر.

الغضب بدا حينها على مبابي واضطر عددا من ممثلي الفريق من بينهم ناصر الخليفي رئيس النادي الحديث عن الأمر وتوضيح أنها مجرد شائعات.

وتطرق للحديث عن حادث بوجبا، وأوضح "أفضل الوثوق بكلمة زميل في الفريق، اتصل بي وأعطاني روايته للحقائق. نها كلمته ضد أخيه، لدينا منافسة كبيرة قادمة، وأنا أثق في زملائي في الفريق، ليس هذا هو الوقت المناسب من أجل تلك الأشياء".

فيما قال عن زميله أشرف حكيمي: "أنه يدخل الموسم الحالي بنوايا مختلفة، قدم موسما رائعا الموسم الماضي رغم الصعوبات التي واجهته والانتقال".

عن حلم الفوز بالأبطال، أجاب "أريد دائمًا الفوز، هدفي عندما أدخل الميدان هو أن أفعل كل شيء من أجل هذا، دوري الأبطال منافسة صعبة للغاية، لقد عززت الفرق الكبيرة نفسها، وهي جاهزة".

وأتم "سنقاتل بأسلحتنا ونبذل قصارى جهدنا للذهاب إلى أقصى مكان ممكن في البطولة".

واختار مبابي تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان في صفقة مدوية حتى صيف 2025 بعدما كان هدفا رئيسيا لـ ريال مدريد.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره يوفنتوس في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

المواجهة هي التاسعة بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس تاريخيا، حيث يتفوق فريق السيدة العجوز بستة انتصارات مع تعادلين دون أن يتلق أي خسارة.