أشرف صبحي: أمامنا مهمة الوصول إلى كأس العالم والأوليمبياد

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة

أوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مسؤوليات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية والالتباس الذي يحيط بكلاهما.

وقال صبحي في تصريحات لـ صدى البلد: "هناك لبس عند البعض عن وظائف كل من اتحاد ورابطة الأندية".

وأضاف "مسؤولية اتحاد الكرة دائما هو الاهتمام بالمنتخبات بالإضافة إلى التطوير وتحقيق الأموال من الاستثمارات".

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وتابع "المهمة التي أمامهم الآن هو وصول المنتخب إلى أمم إفريقيا المقبلة وكأس العالم وذلك المنتخب الأولمبي للأوليمبياد والمنافسة في جميعهم".

وأتم "أما بالنسبة لرابطة الأندية، فهو التنسيق مع الـ18 ناديا بالدوري وتنظيم البطولة من خلال العمل مع لجنة الانضباط والتي سيكون لها دور أقوى الفترة المقبلة".

وتوج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الموسم المنصرم بعد الفوز في 24 مباراة والخسارة في خمس والتعادل في مثلهما.

فيما فشل منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم 2022 المقام في قطر بعد الخسارة في التصفيات أمام السنغال.

ويسعى منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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