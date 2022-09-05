أحمد ياسر ريان: هكذا انتقلت من الأهلي إلى سيراميكا.. وأتطلع إلى المنتخب

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 22:28

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - أحمد ياسر ريان

تحدث أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا الجديد عن كيفية انتقاله من الأهلي والتحولات التي جرت على موقفه في الآونة الأخيرة.

وقال ريان في تصريحاته لقناة صدى البلد: "الأهم أن تفيد هذه الصفقة النادي. هدفنا هو الإنهاء في مركز أفضل من المواسم الماضية ويليق بسيراميكا كليوباترا".

وأضاف "لا توجد كواليس. طارق أبو العينين (نائب رئيس النادي) هو من تولى الأمر من البداية للنهاية. وقعت وانتقلت بعد نهاية كل شيء".

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وعن فترات إعارته خارج الأهلي قال: "انتهت إعارتي مع سيراميكا كليوباترا فانتقلت إلى ألتاي التركي بنية البيع. قضيت موسما هناك ثم عدت إلى الأهلي".

وتابع "عدت إلى الأهلي وتدربت لقرابة شهر ونصف قبل الرحيل.وما دام هذا ما يفضله الأهلي أنا تحت أمره".

واختتم "أركز على العودة للمشاركة في المباريات وبإذن الله سأتواجد في المنتخب".

وحصل سيراميكا كليوباترا على خدمات أحمد ياسر ريان، على أن يضم الأهلي شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" من صفوف سيراميكا.

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