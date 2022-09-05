مؤتمر كالابريا: نتطلع لتحقيق ما حققه مالديني.. وهذا ما تعلمناه من ليفربول

تحدث دافيدي كالابريا لاعب ميلان عن تطلعات فريقه في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي في أولى مباريات دور المجموعات.

وقال كالابريا في المؤتمر الصحفي: "نتطلع لهذه البداية. نستعد بشكل جيد ولا يمكننا الانتظار. دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون بيت ميلان".

وأضاف "سنفعل أفضل ما لدينا في المسابقة ونأخذ المباراة تلو الأخرى. لن نضع حدا لأنفسنا. أتمنى أن نحقق ما حققه باولو مالديني. هذا ما نتطلع إليه".

وفاز مالديني بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، في أعوام 1989 و1990 و1994 و2003 و2007.

ولعب ميلان الموسم الماضي في مجموعة مع ليفربول وبورتو وأتلتيكو مدريد، وتم إقصاؤه منها.

وقال كالابريا عن ذلك: "أعتقد أن الموسم الماضي كان واحدا من الأصعب في دوري أبطال أوروبا، ولكن اللعب في هذا المستوى يجعلك تتطور. الفريق الآن أكثر نضجا والسرعة أعلى ونحن جاهزون للعب".

وأوضح "بالتأكيد المباريات مع ليفربول وبورتو ساعدتنا وجعلتنا نفهم شراسة هذه المسابقة، وهي أعلى من الدوري الإيطالي وهذا ما افتقرنا إليه في الموسم الماضي".

وفاز ميلان في المباراة الأخيرة على غريمه إنتر ميلان في ديربي ميلانو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.