مؤتمر كالابريا: نتطلع لتحقيق ما حققه مالديني.. وهذا ما تعلمناه من ليفربول

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 22:15

كتب : FilGoal

دافيدي كالابريا - ميلان - يوفنتوس

تحدث دافيدي كالابريا لاعب ميلان عن تطلعات فريقه في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي في أولى مباريات دور المجموعات.

وقال كالابريا في المؤتمر الصحفي: "نتطلع لهذه البداية. نستعد بشكل جيد ولا يمكننا الانتظار. دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون بيت ميلان".

وأضاف "سنفعل أفضل ما لدينا في المسابقة ونأخذ المباراة تلو الأخرى. لن نضع حدا لأنفسنا. أتمنى أن نحقق ما حققه باولو مالديني. هذا ما نتطلع إليه".

أخبار متعلقة
مؤتمر فينيسيوس: بنزيمة يتطور في سن الـ 34.. ولا تهمني سخرية الماضي مؤتمر جالتييه: نتطلع لمواجهة يوفنتوس.. وتمنيت تواجد دي ماريا أليجري يعلن غياب بوجبا عن كأس العالم مؤتمر كوفاسيتش: أوباميانج سيكون الهداف الذي افتقدناه لحسم الألقاب

وفاز مالديني بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، في أعوام 1989 و1990 و1994 و2003 و2007.

ولعب ميلان الموسم الماضي في مجموعة مع ليفربول وبورتو وأتلتيكو مدريد، وتم إقصاؤه منها.

وقال كالابريا عن ذلك: "أعتقد أن الموسم الماضي كان واحدا من الأصعب في دوري أبطال أوروبا، ولكن اللعب في هذا المستوى يجعلك تتطور. الفريق الآن أكثر نضجا والسرعة أعلى ونحن جاهزون للعب".

وأوضح "بالتأكيد المباريات مع ليفربول وبورتو ساعدتنا وجعلتنا نفهم شراسة هذه المسابقة، وهي أعلى من الدوري الإيطالي وهذا ما افتقرنا إليه في الموسم الماضي".

وفاز ميلان في المباراة الأخيرة على غريمه إنتر ميلان في ديربي ميلانو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
مؤتمر بيولي: سالزبوج لديهم لاعبين تسير على خطى هالاند وماني مؤتمر أنشيلوتي: المجموعة ليست سهلة ولنا ذكرى حية في شريف.. وهذا سر مودريتش مؤتمر جوارديولا: إذا اعتمدنا على هالاند فقط لن نفوز بـ دوري الأبطال مؤتمر فينيسيوس: بنزيمة يتطور في سن الـ 34.. ولا تهمني سخرية الماضي مؤتمر كوفاسيتش: أوباميانج سيكون الهداف الذي افتقدناه لحسم الألقاب مؤتمر توخيل - عن احتمالية مشاركة أوباميانج ومواجهة دينامو زغرب في أبطال أوروبا ضربة قوية لـ يوفنتوس.. رومانو: بوجبا سيخضع لعملية جراحية ديلي ميل: بايرن ميونيخ طلب من هاري كين عدم تمديد عقده مع توتنام
أخر الأخبار
"اللكمة الأقوى هي التمسك بالنادي".. الزمالك يعلن تمديد تعاقد زيزو 7 دقيقة | الكرة المصرية
أشرف صبحي: أمامنا مهمة الوصول إلى كأس العالم والأوليمبياد 12 دقيقة | الكرة المصرية
حديث إيبوكا الأول بعد الانضمام لـ سيراميكا كليوباترا 14 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد ياسر ريان: سواريش أبلغني بأني سأكون أساسيا في الأهلي ثم فوجئت بانتقالي إلى سيراميكا 18 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كالابريا: نتطلع لتحقيق ما حققه مالديني.. وهذا ما تعلمناه من ليفربول 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر بيولي: سالزبوج لديهم لاعبين تسير على خطى هالاند وماني 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يبلغ عمر السعيد بخروجه من حساباته.. وناديه الجديد يتحدد خلال أيام ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد