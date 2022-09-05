مؤتمر بيولي: سالزبوج لديهم لاعبين تسير على خطى هالاند وماني

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن سالزبورج يضم لاعبين ذي جودة عالية مشبها إياهم بـ إرلينج هالاند وساديو ماني.

ويواجه ميلان نظيره ريد بول سالزبوج في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "رأينا جميع مبارياتهم، ونعتقد أننا أعددنا للمباراة بشكل جيد، خصومنا منظمون ونحن نحترمهم".

وأضاف "لديهم الكثير من اللاعبين المثيرين للاهتمام ومن المحتمل أن يسيروا على خطى إرلينج هالاند وساديو ماني".

وتابع "نسيت مباراة الدربي (الفوز أمام إنتر بنتيجة 3-2)، هذه منافسة مختلفة وسنواجه فريقا قاسيا لم يخسروا في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".

وعن إصابات الفريق، أجاب "لم أتخذ قرار نهائي بشأن التشكيل، سنرى غدا".

وأخفق ميلان في تجاوز دور المجموعات الموسم الماضي في المسابقة حيث احتل المركز الأخير خلف ليفربول وأتلتيكو مدريد وبورتو.

ويشارك ميلان في المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا رفقة تشيلسي وسالزبورج ودينامو زغرب.

ويواجه ميلان الفريق النمساوي سالزبورج غدا الثلاثاء في التاسعة مساء على ملعب ريد بول.