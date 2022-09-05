حازم إمام يودع الزمالك: نهاية المشوار

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك × إنبي

أعلن حازم إمام لاعب الزمالك رحيله رسميا عن النادي بعد عدة سنوات قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

وكتب إمام رسالة وداعية عبر حسابه على إنستاجرام جاءت كالآتي: "نهاية المشوار، لا أعرف من أين أبدأ ولكن أشكر جماهير نادي الزمالك سواء من دعمني أو انتقدني أنتم في قلبي مهما حدث".

"أشكر مجلس إدارة الزمالك على الثقة الكبيرة التي أعطيتموني إياها على مدار 14 سنة توجت خلالهم بـ 12 بطولة وكنت أرغب في المزيد لأنكم تستحوق أكثر من ذلك بكثير".

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"أشكر أستاذ أمير مرتضى ونعم القائد والأخ في كل انكسار وفرحة كنت لا تتخلى عن أي أحد".

شكرا للاعبين الذين رأيت فيهم أخوة وحب متبادل للحظة الاخيرة داخل جدران نادي الزمالك العظيم وأتمنى لهم التوفيق والمزيد من البطولات لإسعاد الجماهير".

"شكرا للعمال والإداريين والجهاز الفني والطبي على المجهود الجبار، أخيرا 27 سنة داخل أعظم كيان داخل جمهورية مصر العربية سيظل في قلبي مهما حدث".

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وكان FilGoal.com قد علم أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا فضل عدم استمرار حازم إمام في الفريق الموسم المقبل، وأخبر الإدارة البيضاء بذلك.

كما قررت إدارة الزمالك إقامة حفل وداع وتكريم لحازم إمام، كونه أحد قادة الفريق الأبيض.

حازم إمام بدأ مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك عام 2008.

وخرج حازم إمام للإعارة في عام 2016 مع فريق الاتحاد السكندري.

وفاز حازم إمام البالغ من العمر 34 عاما مع الزمالك بـ12 بطولة، بواقع الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر 6 مرات، والسوبر المصري مرة والكونفدرالية الإفريقية مرة، والسوبر الإفريقي مرة.

حازم إمام الزمالك
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