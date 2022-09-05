مؤتمر أنشيلوتي: المجموعة ليست سهلة ولنا ذكرى حية في شريف.. وهذا سر مودريتش

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مواجهة سلتيك في مستهل دفاع الميرينجي عن لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "سلتيك فريق يلعب بشراسة كبيرة. المجموعة ليست سهلة، ولدينا ذكريات حية من الموسم الماضي عن شريف تيراسبول في ملعبنا".

وخسر ريال مدريد هذه المباراة أمام الفريق المولدوفي في مفاجأة كبرى بدور المجموعات خلال الموسم الماضي.

وأضاف "اللعب أمام سلتيك في ملعبه صعب للغاية ولكن في أجواء رائعة. أحب أن يلعب فريقي في بيئة كتلك".

وواصل "من الممكن أن نبدأ المداورة غدا. سر نجاحنا في الموسم الماضي كان قوة دفاعنا، وأرى اعتبارنا كمرشحين للفوز باللقب علامة جيدة بعد استبعادنا من الترشيحات في الموسم الماضي".

وتابع "حتى كأس العالم لن نواجه أي مشاكل. اللاعبون جاهزون ومتحفزون. السؤال سيكون كيف سيعود هؤلاء اللاعبين من المونديال. لا يمكن معرفة ذلك".

وأوضح أنشيلوتي "في هذه البطولة دائما يتم احترام ريال مدريد. تاريخ الفريق يتحدث عن نفسه. نبدأ دفاعنا عن اللقب بتفاؤل وحماس".

وأخيرا عن لوكا مودريتش قال أنشيلوتي: "لا يوجد تفسير لمستواه في مثل هذا العمر. إنه لاعب مذهل بسلوك رائع، وهذه الأشياء معا تجعله أحد أفضل اللاعبين الذين نملكهم في أوروبا".

واختتم "سنحتفل بعيد مولده السابع والثلاثين بحفل كبير".

ويصل مودريتش إلى هذا العمر يوم الجمعة، التاسع من سبتمبر الجاري.