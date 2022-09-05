مؤتمر جوارديولا: إذا اعتمدنا على هالاند فقط لن نفوز بـ دوري الأبطال

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن فريقه يلعب بطريقة جماعية وأن الأمر لا يتعلق فقط بإيرلنج هالاند.

ويفتتح مانشستر سيتي مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة إشبيلية في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ستونز ووكر مصابان أنا محظوظ أن النادي تعاقد مع أكانجي وإلا كنا سنعاني من مشاكل، التاريخ لا يقول إننا يجب أن نتعمد على ستونز وأكي كل أسبوع وهذا بسبب الجدول المزدحم منذ سنوات لا يمكن الحفاظ على اللاعبين لفترات طويلة".

وتحدث جوارديولا عن الذكرى الأولى التي يتذكرها لهالاند في دوري الأبطال قائلا: "أتذكر مباراة سجل بها ثلاثة أو أربعة أهداف".

وواصل "إصابة ستونز ليست قوية وكذلك ووكر ولكن لا أعرف ما إذا كان سيعود أمام دورتموند أو وولفز عقب التوقف الدولي".

وتابع "جميع اللاعبين يحاولون جعلنا أفضل ويساعدوننا على الألقاب إذا اعتمدنا فقط على هالاند فقط لن نفوز بدوري أبطال أوروبا، نحاول خلق الفرص له لتسجيل الأهداف وأقنعاه أن يأتي إلى هنا وأن يحاول المشاركة في الطريقة التي نلعب بها".

وأكمل "اتفهم أن الجميع يتحدثون عن هالاند ولكن لدي 3 أو 4 أو 5 لاعبين جدد ومن المهم أن يتأقلموا نحن لا نفوز فقط لهالاند أو نخسر لهالاند هو لديه جودة خاصة وقد يكون قادرا على حل بعض المشكلات ولكن إذا لم نلعب بشكل جيد فلن نفوز بالمباريات".

وأضاف "في الرياضة وليس كرة القدم فقط دائما ما تحصل على فرصة أخرى دوري أبطال أوروبا مسابقة صعبة وأنا فخور لأكون هنا مرة أخرى، نحن نحاول الفوز بها منذ يومنا الأول لم نحصل على الكثير ولكننا وصلنا إلى المراحل الأخيرة في الموسم الماضي".

وأتم "إذا لم نلعب بشكل جيد سنعود للوطن والجماهير والإعلام سيقومون بمعاقبتنا، الموسم الماضي قاتلنا لنكون هنا ولكن نعرف مدى صعوبة الأمر، الفرق الإسبانية تسيطر على أوروبا وأحب أن يكون لدي قصة مثل قصة إشبيلية لأن مانشستر سيتي بعيد جدا عن إشبيلية في أوروبا سنحاول غدا بقدر استطاعتنا أن نحصل على نقاط المباراة".

وكان مانشستر سيتي قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ولكنه أقصي بعد مواجهة ريال مدريد.