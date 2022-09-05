مؤتمر فينيسيوس: بنزيمة يتطور في سن الـ 34.. ولا تهمني سخرية الماضي

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

تحدث فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد عن مواجهة سلتيك الأولى في دوري أبطال أوروبا على أرض الأخير، وذلك في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الثلاثاء.

وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحفي: "أحب هذه المباريات في ملاعب ممتلئة وضغط كبير. نحن كلاعبي ريال مدريد نحب اللعب في ملاعب كهذه وأتمنى أن نحظى بمباراة عظيمة غدا".

وأضاف "أعتقد أني بحاجة للتحسن في كل شيء. أريد مواصلة التطور حتى آخر يوم في حياتي. اللاعبون هنا يعلمونني الكثير".

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وواصل "انظروا إلى كريم (بنزيمة)، فهو يواصل التطور في سن 34 عاما. هذا يمنحني دفعة إضافية، إنه أمر صعب في أكبر ناد في العالم".

وتابع "سلتيك فريق لا يتوقف عن الركض. رأيت من مباراتهم الأخيرة القليل، وسنرى المزيد غدا. لدينا أمور واضحة للغاية، ويجب أن نواصل اللعب كالمعتاد وندع الخصم يتأقلم على ما نفعله".

وبسؤاله عما إذا كان قد تأذى من السخرية التي تعرض لها سابقا قال: "دائما ما أستمع إلى الناس الذين يحبونني ومعي كل يوم. هذا ما يهم. في الخارج سيتحدثون حين أكون سيئا وحين أكون جيدا".

وعن حصوله على الجنسية الإسبانية قال: "النادي والجماهير وشعب مدريد يعنون لي الكثير. لقد منحوني الكثير من الأشياء. وصلت هنا وعمري 18 عاما، وبدأت مسيرتي الكروية للتو".

وأضاف "الناس يحبونني كثيرا هنا وعائلتي تحب التواجد في مدريد. لدينا كل شيء لحياة طويلة هنا".

وأخيرا عن بداية سلتيك في 5 مباريات بلا هزيمة قال: "إنه فريق جيد ويضغط كثيرا. نحن متحمسون لمواجهته ونعرف صعوبة مواجهته على ملعبه".

واختتم "أريد لعب مباراة عظيمة والحصول على أول 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا".

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