مؤتمر جالتييه: نتطلع لمواجهة يوفنتوس.. وتمنيت تواجد دي ماريا

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان وناصر الخليفي

شدد كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان أن فريقه يتطلع كثيرا لمواجهة يوفنتوس مشيرا إلى أنه من المشروع الحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره يوفنتوس في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

وقال كريستوف جالتييه في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لاحظت بعد فوزنا في نانت أن اللاعبين بدأت أنظارهم تتجه نحو مباراة الثلاثاء، كان الاهتمام كبيرا بالتعافي والاستعداد خلال الـ48 ساعة الماضية".

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وأضاف "هناك رغبة في بدء المسابقة بشكل جيد، واثق من قدرة الفريق على الفوز، سيتعين على الإصرار على اللعب بشكل هجومي لخلق أكبر عدد ممكن من الفرص".

وتابع "يوفنتوس فريق خبير لديه لاعبين رفيعي المستوى ومدرب يعرف هذه المنافسة تماما. إنه فريق يصعب التغلب عليه دائما".

وواصل "قيل لنا أن يوفنتوس يعاني، إنه لم يخسر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي واستقبلت شباكه هدفين فقط".

واستكمل "فيتينا بدأ التدرب بشكل منفصل مع إحماء خاص بعد الإصابة التي تعرض لها، سنقيم حالته".

واستطرد "سيكون تبسيطا للأمور القول إن باريس سان جيرمان هو المرشح للفوز بهذه المسابقة. كل عام هناك ثمانية أو تسعة فرق لديها المؤهلات للفوز بهذه الكأس، النادي لديه طموح الفوز وهذا شيء مشروع".

وأتم عن دي ماريا "إنه لأمر مخز أنه لن يستطيع العودة إلى حديقة الأمراء. كتب صفحات جميلة في تاريخ هذا النادي وكان لاعبا مثاليا وناجحا هنا. أعتقد أنه كان سيكون سعيدًا بالمشاركة في هذه المباراة لكنني متأكد من أن اللاعب الذي سيلعب في مكانه سيكون أيضًا على مستوى عال".

وغاب دي ماريا عن قائمة يوفنتوس المسافرة للمباراة بسبب عدم الجاهزية.

المواجهة هي التاسعة بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس تاريخيا، حيث يتفوق فريق السيدة العجوز بستة انتصارات مع تعادلين دون أن يتلق أي خسارة.

باريس سان جيرمان يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
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