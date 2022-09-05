مؤتمر كوفاسيتش: أوباميانج سيكون الهداف الذي افتقدناه لحسم الألقاب

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

كوفاسيتش - تشيلسي

شدد ماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي أنّ إيميريك بيير أوباميانج سيكون اللاعب الذي يحتاجه الفريق من أجل حسم الألقاب.

وعاد كوفاسيتش للمشاركة مع تشيلسي من جديد بعد فترة من غياب بسبب الإصابة وافتقاره للياقة البدنية.

وقال كوفاسيتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة دينامو زغرب: "سيكون الهداف التي افتقدناه، لم يكن لدينا ذلك اللاعب الذي يسجل 20 أو 25 هدفا لحسم اللقب".

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وأضاف "لم أراه بعد لكنه اللاعب الذي نتطلع جميعا لمشاهدته في الملعب".

وتطرق كوفاسيتش عن حالته البدنية، قائلا: "أنا أتحسن ولياقاتي البدنية أيضا، عانيت من مشاكل في ركبتي مع المنتخب الوطني، الآن تعافيت وأتحسن كل يوم، أحتاج إلى أن نعود بقوة والتدريب بشكل أفضل".

وعن العودة إلى دينامو زغرب، أجاب "من الرائع حقًا أن أكون هنا، لقد كان شعورًا جيدًا حقًا أن أكون في زغرب، ورؤية كل الأشخاص الذين لم أرهم منذ فترة طويلة".

وبدأ كوفاسيتش مسيرته في دينامو وتدرج في صفوفه حتى وصل للفريق الأول عام 2010 ومنه إلى إنتر ثم ريال مدريد قبل أن ينضم إلى تشيلسي.

وأضاف "أنا من مشجعي دينامو لكنني الآن في الجانب الآخر".

وأتم "دينامو يحظى بفترات جيدة كل موسم، يشارك في دوري الأبطال والآن هو معنا، ستكون مباراة سعبة بالطبع".

وشارك كوفاسيتش في أخر ثلاث مباريات مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وأوقعت القرعة تشيلسي ضمن المجموعة الخامسة في أبطال أوروبا رفقة ميلان وسالزبورج ودينامو زغرب.

ويفتتح تشيلسي أولى مباراياته في دوري الأبطال غدا الثلاثاء في السابعة إلا ربع على ملعب ستاديون ماكسيمير بزغرب في كرواتيا.

تشيلسي دينامو زغرب دوري أبطال أوروبا
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