كرة طائرة - بعد الـ21.. منتخب تحت 19 عاما يعمق هيمنة فتيات مصر ويتوج بالأمم الإفريقية

توج منتخب مصر للناشئات تحت 19 عاما ببطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لبطولة العالم 2023.

جاء ذلك بعد فوز الفراعنة على الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

ويأتي ذلك بعد أن حصدت مصر لقب بطولة إفريقيا للشابات تحت 21 عامًا للكرة الطائرة، بتغلبها على تونس في المباراة النهائية.

وتغلبت فتيات مصر على صاحبات الأرض بنتيجة 3-1 أمس الأحد.

وفازت مصر بأول شوطين بواقع 25-21 و25-17.

لكن لاعبات تونس قلصن الفارق وفزن بالشوط الثالث بنتيجة 25-21.

قبل أن تعود مصر وتحسم اللقب في الشوط الرابع للمباراة وتفوز 25-18.

وأقيمت البطولة في تونس منذ 26 أغسطس، وعرفت أيضًا فوز الكاميرون بالمركز الثالث.