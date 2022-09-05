أليجري يعلن غياب بوجبا عن كأس العالم

كشف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن مدة غياب بول بوجبا عن الفريق والذي سيخض لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

ويفتتح يوفنتوس مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بداية من يناير سيكون هناك موسم جديد ويجب علينا الآن أن نتحلى بالهدوء وأن نتابع العمل".

وتابع "باريديس ودي ماريا لاعبان استثنائيان وسيضيفا إلينا الكثير، لا نرغب في المخاطرة بدي ماريا الآن لأن الكثير من المباريات المهمة في انتظارنا".

وشدد "سنلعب غدا مع منافس يعتبر من الأقوى في أوروبا، غدا سنلعب مباراة قوية ومن المؤكد أن يوفنتوس سيلعب مباراة رائعة من الناحية الفنية".

وأضاف "هذا الصباح تدرب بوجبا للمرة الثانية ولكنه توقف وقرر الخضوع لعملية جراحية لذلك سنستعيده في شهر ينار المقبل".

وواصل "بونوتشي وفلاهوفيتش وبيرين هم الوحيدون الذين من المؤكد أن يلعبوا غدا وما زلت لم أقرر الباقين".

وأتم "نحتاج أن نلعب مباراة جماعية عندما لا نستحوذ على الكرة وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا وذلك التحدي سيشكل حافزا لنا".

وكان يوفنتوس قد أقصي من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد خسارته من فياريال.