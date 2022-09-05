مصدر من البنك لـ في الجول: مفاوضات شفهية من الزمالك لضم ثنائي الفريق.. والمصري ينافس

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 20:07

كتب : حامد وجدي

البنك الأهلي

كشف مصدر من نادي البنك الأهلي عن مفاوضات شفهية لضم ثنائي الفريق أحمد ياسين وناصر منسي.

أحمد ياسين

النادي : البنك الأهلي

ناصر منسي

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي
الزمالك
الدوري المصري

وقال مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "لم نتلق أي عروض رسمية لضم أحمد ياسين وناصر منسي حتى الآن".

وأضاف "هناك مفاوضات شفهية من الزمالك والمصري لضم ياسين".

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وتابع "تحدث الزمالك أيضا حول ناصر منسي".

وأتم "لكن لا نية لدينا للاستغناء عن اللاعبين حتى الآن".

وشارك المدافع أحمد ياسين ابن الـ25 عاما في 29 مباراة مع البنك الأهلي الموسم الماضي.

فيما سجل المهاجم ناصر منسي ابن الـ25 عاما 13 هدفا وصنع أربعة آخرين في 28 مباراة.

وأنهى البنك الأهلي الدوري في الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 47 نقطة.

أحمد ياسين ناصر منسي الزمالك أحمد ياسين - البنك الأهلي
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