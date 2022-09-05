مران الزمالك - محاضرة فنية من فيريرا استعدادا لمواجهة الهلال

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم -الإثنين- على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الهلال السعودي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ووجه المدير الفني رسائل مهمة للاعبين خلال الجلسة لتحفيزهم على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل أمام الهلال السعودي.

وأكد فيريرا للاعبين ثقته التامة في قدراتهم جميعا لتحقيق الهدف المتفق عليه منذ بداية الموسم وهو مواصلة الانتصارات لحصد البطولات.

وطالب المدير الفني لاعبيه خلال الجلسة بالتركيز الشديد والاستعداد بجدية للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة.

وحرص فيريرا على الاجتماع بأندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي الموضوع للاعبين استعدادا للمواجهة المقبلة، وتحدث المدير الفني مع مخطط الأحمال في بعض الأمور لتنفيذها خلال التدريبات المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية قوية للاعبين على هامش المران، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وأدوا تدريبات خاصة لزيادة القدرة البدنية باستخدام بعض الحواجز، كما خاضوا بعض التدريبات التأهيلية بالكرة.

كما خاض اللاعبون فقرة فنية وخططية، ركز خلالها الجهاز الفني على التمرير السريع ونقل الكرة بين خطوط الملعب بالشكل السريع، بجانب التدريب على بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب.

وقاد هذه الفقرة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربان المساعدان، ونقلوا التعليمات الفنية للاعبين وأشرفوا على تصحيح بعض الأمور.

وحرص أيمن طاهر مدرب حراس المرمى على الاجتماع بثلاثي الحراس محمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم، حيث منحهم بعض التعليمات الفنية وطالبهم بالتركيز والاستعداد بقوة للفترة المقبلة والالتزام بالتعليمات المطلوبة منهم.

وخاض الثلاثي تدريبات قوية تحت قيادة طاهر، تم خلالها التركيز على أمور عديدة منها التعامل مع الكرات العرضية، ونقل الكرة بالقدم بالطريقة الصحيحة، بالإضافة للتصدي للتسديدات من جميع المسافات.

وألقى فيريرا محاضرة فنية داخل الملعب، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة للاعبين بشكل سريع لتطبيقها خلال التقسيمة.

وبعدها قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، بحيث تؤدي كل مجموعة مع الأخرى تقسيمة فنية في جزء الملعب، ويتم التبديل بخروج الخاسر ومشاركة المجموعة الثالثة.

وتم خلال التقسيمة تنفيذ كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها خلال الفقرات الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة 9 سبتمبر في كأس سوبر لوسيل المقام في قطر.