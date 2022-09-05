مصدر من ريال مدريد يكشف لـ في الجول حقيقة غياب بنزيمة عن التدريبات.. وموقف غلق حساباته

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 19:38

كتب : حسام أحمد

كريم بنزيمة وتقديم دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد

كشف مصدر من نادي ريال مدريد الإسباني حقيقة غياب كريم بنزيمة عن تدريبات الفريق أمس -الأحد- في ظل تعطل حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بنزيمة حضر تدريبات ريال مدريد يوم الأحد".

وأضاف "لا صحة لشائعات غيابه عن النادي".

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وأوضح المصدر "لم يظهر بنزيمة في صور التدريبات يوم الأحد، لأنه كان يقوم بعمليات الاستشفاء بعد مباراة السبت ضد ريال بيتيس".

وتابع "عادة بعد المباريات، يقوم اللاعبون الذين شاركوا في التشكيل الأساسي بعمليات الاستشفاء، خاصة في ظل تلاحم المباريات في التوقيت الحالي".

أما فيما يخص حسابات بنزيمة التي تعطلت قال المصدر: "لا توجد مشكلة كبيرة أو شيء يدعو للقلق بشأن تعطل حسابات كريم بنزيمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد".

واختتم "حسابات بنزيمة تعمل بشكل طبيعي الآن".

ونتج عن اختفاء بنزيمة المفاجئ من وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرضه لمشاكل دفعته لهذه الخطوة.

وتوج المهاجم الفرنسي مع ريال مدريد في الموسم الماضي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وفاز بجائزة الهداف في المسابقتين.

ويعد بنزيمة المرشح الأبرز والأقرب حاليا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي.

وسافر المهاجم الفرنسي مع فريقه للدفاع عن اللقب الأوروبي، في أولى مباريات دور الجموعات أمام سلتيك الاسكتلندي.

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