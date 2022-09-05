مصدر من بيراميدز لـ في الجول: هذه المراكز التي نرغب في تدعيمها للموسم المقبل

كشف مصدر من نادي بيراميدز لـ FilGoal.com المراكز التي يرغب النادي في تدعيمها للموسم الجديد.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق اليوم صفقته الأولى بالتعاقد مع الظهير الأيسر كريم حافظ في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "احتياجاتنا في السوق؟ ظهير أيمن وقلب دفاع وجناح أيمن".

وأضاف "نسعى لاختيار الأسماء المناسبة في أقرب وقت".

وأعلن بيراميدز في وقت سابق تجديد تعاقده مع الرباعي دودو الجباس ومحمد حمدي وأحمد الشناوي وإبراهيم عادل.

كما أعلن بيراميدز أيضا تمديد تعاقدع مع تاكيس جونياس مدرب الفريق حتى 2025.

وقبل المباراة الأخيرة في الموسم الماضي، كرم نادي بيراميدز ثلاثي الفريق مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأحمد توفيق بعد انتهاء تعاقدهم.

وأنهى بيراميدز بطولة الدوري في الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الزمالك.