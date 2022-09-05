الدرجة الثانية - العبور يعلن 4 صفقات تمهيدا للمشاركة الأولى في تاريخه

أعلن نادي العبور عن تعاقده مع 4 لاعبين جدد في إطار خطة الإدارة لدعم صفوف الفريق الأول، استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل في دروي الدرجة الثانية.

ويشارك نادي العبور لأول مرة في تاريخه بدوري الدرجة الثانية.

الرباعي الجديد يتكون من: محمد سعيد - محمود معاذ - محمد عصام - أحمد رفعت "ريفو".

ووقع كل منهم عقدا يمتد لموسمين.

ولعب محمود معاذ مع سموحة والمجد السكندرى، ويشغل مركز خط الوسط المهاجم ويبلغ من العمر 28 عاما.

بينما لعب محمد سعيد -24 عاما- لأندية بتروجت وإف سى مصر، ويلعب في مركز قلب الدفاع.

أما محمد عصام -28 عاما- فهو لاعب وسط مدافع، ولعب لأندية الشمس و الصيد والزمالك.

أخيرا لعب احمد رفعت صاحب -28 عاما- فى صفوف الإنتاج للحربى ويجيد اللعب فى مركز الجناح ويعد إضافة قوية لخط الهجوم.