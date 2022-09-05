ديلي ميل: بايرن ميونيخ طلب من هاري كين عدم تمديد عقده مع توتنام

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام وأرسنال

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن تقدم المسؤولين في فريق بايرن ميونيخ بطلب لهاري كين لاعب توتنام بعدم تمديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد كين مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وجاء طلب بايرن ميونيخ من اللاعب لكي يتمكن النادي الألماني من تقديم عرض لإدارة توتنام لضمه عقب نهاية الموسم الحالي.

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في الصيف المقبل سيكون متبقي في عقد كين مع توتنام موسم واحد فقط ولذلك ستحاول إدارة بايرن التقدم بعرض من أجله آملين في أن تكون المفاوضات أسهل وأقل قيمة مالية لأن إدارة توتنام قد ترغب في بيعه والاستفادة منه قبل أن يكون لاعبا حرا في 2024.

كريستيان فالك الصحفي بجريدة بيلد الألمانية أكد تلك الشائعات بتغريدة كتبها عبر حسابه على تويتر قائلا: "حقيقة، إدارة بايرن ميونيخ تأمل في عدم توقيع كين على عقد جديد مع توتنام لتقديم عرض له في صيف 2023".

صاحب الـ 29 عاما لم يتم تأكيد أي شائعات حول رغبته في الرحيل أو البقاء مع فريقه عقب نهاية الموسم الحالي، عكس العام الماضي الذي كان قريبا من الخروج لولا تمسك الإدارة.

بعض التقارير أشارت إلى أن النادي الألماني كان يرغب في الحصول على خدمات كين في فترة الانتقالات الماضية ليكون بديلا لروبرت ليفاندوفسكي الذي رحل عن الفريق ولكن الصفقة لم تتم.

وشارك كين مع توتنام منذ بداية الموسم الحالي في 6 مباريات وتمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف.

هاري كين بايرن ميونيخ توتنام
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