الأكثر تعرضا للمخالفات.. أتلتيكو يخشى على فيليكس من غياب الحماية التحكيمية

يتحصل جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد على أكبر كم من المخالفات في الدوري الإسباني حتى الآن، وهو ما يثير قلق ناديه.

جاء ذلك بحسب ما رصدته صحيفة "آس" الإسبانية، عن اللاعب الذي بدأ جميع مباريات الدوري الإسباني بقميص الروخيبلانكوس خلال الجولات الأربع الأولى.

ورغم أن فيليكس لم يسجل بعد، إلا أنه صنع 3 أهداف حتى الآن.

ومع وضوح أن البرتغالي حامل الرقم 7 هو أخطر عناصر أتلتيكو مدريد في الوقت الراهن، يتم استهدافه بشكل بالطريقة المعتادة: المخالفات التي نال منها 13، بفارق مخالفة عن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وقال توماس المتحدث باسم أتلتيكو مدريد: "جواو و(ألفارو) موراتا لم يتمكنا من اللعب طوال المباراة بسبب المخالفات المتكررة التي تمر بلا عقوبة".

وفي الموسم الماضي، كان فيليكس هو الأعلى في متوسط التعرض للمخالفات، حيث كان يتعرض لواحدة كل 22 دقيقة، بمجموع 57 مخالفة في 1264 دقيقة لعب.

ويطالب أتلتيكو بالمزيد من الحماية للاعبه، إذ يرى النادي أن العقوبة تكون مخففة دون بطاقات مستحقة، خشية تعرض اللاعب للإصابات.

ويلعب أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا ضد بورتو، وهي مباراة خاصة بالنسبة لفيليكس الذي نشأ في أكاديميته قبل انتقاله إلى بنفيكا، الذي انتقل منه إلى أتلتيكو مدريد.

يذكر أن فيليكس البالغ من العمر 22 عاما يبدأ حاليا موسمه الرابع بقميص أتلتيكو.