طرح تذاكر إضافية لـ كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والمنظمة لـ كأس سوبر لوسيل طرح تذاكر إضافية للمباراة.

وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي "Road to 2022" عبر تويتر.

ويلتقي الزمالك بطل الدوري المصري مع الهلال بطل الدوري السعودي في كأس سوبر لوسيل.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي، ليحجز المقعد الأول في هذه المباراة.

بينما حجز الزمالك البطاقة الثانية بالفوز بلقب الدوري المصري.

يأتي ذلك على هامش افتتاح استاد لوسيل.

الجوائز المالية

سيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار.

فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

ملعب لوسيل

يعد ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

موعد المباراة

تقام المباراة في التاسع من سبتمبر الجاري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويعقب نهاية المباراة حفل غنائي.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكتي بي إن سبورتس والكاس القطرية إذاعة المباراة ولم تحدد بعد أي قناة ستنقل المباراة بعد.

وتذاع أيضا المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وسيعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.