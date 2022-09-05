الأكثر تسجيلا والأسرع وغيرها.. أبرز الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 17:35

كتب : محمد سمير

كأس العالم

تستضيف قطر النسخة 22 من بطولة كأس العالم وبمشاركة 32 منتخبا.

ويقام كأس العالم للمرة الأولى في دولة عربية، وللمرة الأخيرة بمشاركة 32 منتخبا إذ من المقرر زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في النسخة التالية.

عديد الأرقام القياسية تحققت خلال البطولة، بين الأكثر تسجيلا للأهداف ومشاركة في المحفل العالمي.

أخبار متعلقة
رومانو: الشارقة يحاول ضم بيانيتش من برشلونة المنتخب الأولمبي يستدعي حارسين محترفين لمعسكر سبتمبر الثاني فينيسيوس يحصل على الجنسية الإسبانية.. كيف يستفيد ريال مدريد من ذلك؟ قائمة يوفنتوس - غياب دي ماريا أمام سان جيرمان.. وتواجد رابيو

وأسرع هدف في المونديال وأكثر من سجل الهاتريك وغيرها.

يستعرض لكم FilGoal.com أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة منذ نشأتها:

- البرازيل أكثر منتخب فوزا باللقب (5 مرات)

- ألمانيا أكثر منتخب وصولا إلى النهائي (8 مرات)

- البرازيل أكثر منتخب مشاركة في المونديال (22 مرة)

- الأرجنتين ضد ألمانيا أكثر نهائي تكرارا (3 مرات)

- بيليه الأكثر تتويجا باللقب عندما حقق ذلك مع البرازيل (3 مرات)

- الألماني لوثار ماتيوس الأكثر خوضا للمباريات (25 مباراة)

- كافو أكثر اللاعبين مشاركة في النهائي وذلك مع البرازيل (3 مرات)

- نورمان فيتيسيد لاعب أيرلندا الشمالية أصغر لاعب مشاركة (17 عاما و41 يوما)

- عصام الحضري أكبر لاعب مشاركة (45 عاما و161 يوما)

- الألماني ميروسلاف كلوزه الأكثر تسجيلا للأهداف (16 هدفا)

- الفرنسي جاست فونتاين الأكثر تسجيلا في نسخة واحدة (13 هدفا)

- المجري لاسزلو كيس صاحب أسرع هاتريك (8 دقائق)

- الفرنسي لوسيان لوران صاحب أول هدف في تاريخ البطولة

- الكاميروني روجيه ميلا أكبر لاعب يسجل هدف (42 عاما و39 يوما)

- التركي هاكان شوكر صاحب أسرع هدف (11 ثانية)

- فوز النمسا 7-5 ضد سويسرا في نسخة 54 أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباراة واحدة

- 171 هدفا كان أكثر عدد من الأهداف المسجلة في بطولة واحدة (98 و2014)

- إسبانيا أكثر منتخب حصولا على ركلات الجزاء (18 مرة)

- نسخة 2018 الأكثر احتسابا لركلات الجزاء (29 مرة)

- ألمانيا أكثر منتخبا يلعب أشواط إضافية (11 مرة)

- الفرنسي فابيان بارتيز والإنجليزي بيتر شيلتون الأكثر حفاظا على نظافة شباكهما (10 مرات)

- الأمريكي تيم هاوارد الأكثر تصديا في مباراة واحدة (16 مرة)

- الأوروجوياني جوزيه باتيستا صاحب أسرع طرد (56 ثانية)

- البرازيل الأكثر فوزا بالمباريات (73 مرة)

- المكسيك الأكثر خسارة في المباريات (27 مرة)

- البرازيل الأكثر تسجيلا للأهداف (229 هدفا)

- ألمانيا الأكثر استقبالا للأهداف (125 هدفا)

- أكثر نسخة شهدت تسجيل "هاتريك" كانت 1954 (8 مرات)

- أقل نسخة شهدت تسجيل "هاتريك" كانت 2006 (لم تحدث)

كأس العالم أرقام قياسية في كأس العالم
نرشح لكم
ملاعب كأس العالم قطر 2022 – أحدهم على شكل خيمة وآخر من حاويات بحرية قطر 2022 - ما هي كرة كأس العالم؟ ولماذا تم تسميتها بـ "الرحلة"؟ هل سمعت عن الكرة السداسية؟ تعرف على منتخب مصر الذي يخوض بطولة العالم صفقة الزمالك - زكريا الوردي.. "مبتكر يستطيع اللعب في كل مراكز الوسط" حصاد المحترفين – مصطفى محمد يعلن وصوله لـ نانت.. ومشاركة أولى للنني بعد أزمة فاركو.. إيقاف القيد عن 4 أندية مصرية في أقل من 3 سنوات بعد تولى القماش.. خمس مدربين قادوا الإسماعيلي منذ بداية الموسم سيناريوهات الهبوط - الجونة أمام مهمة مستحيلة للبقاء.. نقطة تكفي المقاولون والمحلة
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - جوميز وأكانجي أساسيان للمرة الأولى أمام إشبيلية دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بوجبا بعد عمليته الجراحية: معي الله رغم قلق الإصابة والمشاكل الآخرى 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب الزرقا لـ في الجول: إذلالي بتقبيل رأس رئيس النادي؟ إنه والدي واعتذرت له 15 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ريال مدريد – فالفيردي أساسي.. وتشواميني يجاور مورديتش وكروس في الوسط 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - عسل والشوربجي إلى ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك.. ومفاجأة خروج علي فرج 45 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة دوري الأبطال – دينامو زغرب (1)-(0) تشيلسي.. دورتموند (2)-(0) كوبنهاجن.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
"القرار الأصعب".. بولونيا يقيل ميهايلوفيتش ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر إنزاجي: نحتاج لـ10 نقاط في مجموعة.. وماني لديه قوة لا تصدق ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 3 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات