الأكثر تسجيلا والأسرع وغيرها.. أبرز الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم

تستضيف قطر النسخة 22 من بطولة كأس العالم وبمشاركة 32 منتخبا.

ويقام كأس العالم للمرة الأولى في دولة عربية، وللمرة الأخيرة بمشاركة 32 منتخبا إذ من المقرر زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في النسخة التالية.

عديد الأرقام القياسية تحققت خلال البطولة، بين الأكثر تسجيلا للأهداف ومشاركة في المحفل العالمي.

وأسرع هدف في المونديال وأكثر من سجل الهاتريك وغيرها.

يستعرض لكم FilGoal.com أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة منذ نشأتها:

- البرازيل أكثر منتخب فوزا باللقب (5 مرات)

- ألمانيا أكثر منتخب وصولا إلى النهائي (8 مرات)

- البرازيل أكثر منتخب مشاركة في المونديال (22 مرة)

- الأرجنتين ضد ألمانيا أكثر نهائي تكرارا (3 مرات)

- بيليه الأكثر تتويجا باللقب عندما حقق ذلك مع البرازيل (3 مرات)

- الألماني لوثار ماتيوس الأكثر خوضا للمباريات (25 مباراة)

- كافو أكثر اللاعبين مشاركة في النهائي وذلك مع البرازيل (3 مرات)

- نورمان فيتيسيد لاعب أيرلندا الشمالية أصغر لاعب مشاركة (17 عاما و41 يوما)

- عصام الحضري أكبر لاعب مشاركة (45 عاما و161 يوما)

- الألماني ميروسلاف كلوزه الأكثر تسجيلا للأهداف (16 هدفا)

- الفرنسي جاست فونتاين الأكثر تسجيلا في نسخة واحدة (13 هدفا)

- المجري لاسزلو كيس صاحب أسرع هاتريك (8 دقائق)

- الفرنسي لوسيان لوران صاحب أول هدف في تاريخ البطولة

- الكاميروني روجيه ميلا أكبر لاعب يسجل هدف (42 عاما و39 يوما)

- التركي هاكان شوكر صاحب أسرع هدف (11 ثانية)

- فوز النمسا 7-5 ضد سويسرا في نسخة 54 أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباراة واحدة

- 171 هدفا كان أكثر عدد من الأهداف المسجلة في بطولة واحدة (98 و2014)

- إسبانيا أكثر منتخب حصولا على ركلات الجزاء (18 مرة)

- نسخة 2018 الأكثر احتسابا لركلات الجزاء (29 مرة)

- ألمانيا أكثر منتخبا يلعب أشواط إضافية (11 مرة)

- الفرنسي فابيان بارتيز والإنجليزي بيتر شيلتون الأكثر حفاظا على نظافة شباكهما (10 مرات)

- الأمريكي تيم هاوارد الأكثر تصديا في مباراة واحدة (16 مرة)

- الأوروجوياني جوزيه باتيستا صاحب أسرع طرد (56 ثانية)

- البرازيل الأكثر فوزا بالمباريات (73 مرة)

- المكسيك الأكثر خسارة في المباريات (27 مرة)

- البرازيل الأكثر تسجيلا للأهداف (229 هدفا)

- ألمانيا الأكثر استقبالا للأهداف (125 هدفا)

- أكثر نسخة شهدت تسجيل "هاتريك" كانت 1954 (8 مرات)

- أقل نسخة شهدت تسجيل "هاتريك" كانت 2006 (لم تحدث)