رومانو: الشارقة يحاول ضم بيانيتش من برشلونة

يسعى نادي الشارقة الإماراتي لتدعيم صفوفه، ويستهدف ضم ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا، أن بيانيتش نال اهتمام الشارقة.

وأوضح أن الشارقة عرض عقدًا مدته 3 سنوات على بيانيتش، وأن مغادرته برشلونة احتمال وارد.

وأشار رومانو إلى أن برشلونة مستعد للتخلي عن اللاعب حال موافقته على العرض.

Excl: Miralem Pjanić has received a proposal by Sharjah FC in UAE pro league on a three year deal — up to the player, there’s a chance to leave Barcelona for Pjanić. 🚨🔵🇦🇪 #FCB Transfer market’s still open there and so Barça are prepared to let him go if Miralem will accept. pic.twitter.com/odrc0eNtTD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022

بيانيتش (32 عامًا) نال اهتمامًا من النصر السعودي مؤخرًا وفقًا لتقارير صحفية.

ولم يرحل بيانيتش عن صفوف برشلونة بعد أن نال ثقة المدير الفني تشافي هيرنانديز الذي سمح له بالبقاء.

لاعب الوسط البوسني انضم إلى برشلونة في 2020 قادمًا من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو.

لكن لاعب روما السابق خرج تمامًا من حسابات رونالد كومان المدير الفني للفريق وقتها.

ليخرج بيانيتش معارًا إلى بشكتاش التركي في الموسم الماضي، ومع عودته حصل بيانيتش على الفرصة في فترة الإعداد مع برشلونة تحت قيادة تشافي.

رغم ذلك، لم يشارك بيانيتش في أي دقيقة رسمية مع برشلونة هذا الموسم حتى اللحظة، ويأتي في ترتيب لاعبي الوسط خلف سيرخيو بوسكيتس، وجافي، وبيدري، وفرينكي دي يونج، وفرانك كيسي.

وسبق لنادي الشارقة أن تعاقد مع باكو ألكاسير في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فياريال خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ولا تزال فترة القيد في الدوري الإماراتي ممتدة، مما قد يسمح بالتعاقد مع بيانيتش.

وسبق لـ بيانيتش أن لعب لـ ميتز وأوليمبيك ليون في فرنسا، ثم انتقل إلى إيطاليا من بوابة روما وبعدها تألق مع يوفنتوس.

ويمتلك بيانيتش 107 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، سجل خلالها 18 مباراة.

وقاد بيانيتش بلاده للمشاركة في كأس العالم 2014 حيث سجل هدفًا وصنع آخر.