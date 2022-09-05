المنتخب الأولمبي يستدعي حارسين محترفين لمعسكر سبتمبر الثاني

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 16:24

كتب : FilGoal

أحمد نادر السيد

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي المدير الفني على استدعاء الحارسين المحترفين أحمد نادر السيد وعلي نادر.

ويلعب أحمد نادر في فريق فيزيلا البرتغالي بينما علي نادر مع الخور القطري.

وينطلق المعسكر الثاني للمنتخب الأولمبي يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري.

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ويمثل المعسكر استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكانت قائمة المنتخب الأولمبي في المعسكر الأول كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجيري - يوسف نادر - علي نادر

الدفاع: عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - محمد سمير - خالد عوض - كريم محمد - عبد الرحمن رشدان - هشام شعبان - إياد العسقلاني - محمد أشرف بكري.

الوسط: أحمد نادر حواش - وليد فرج - مصطفى سعد "ميسي" - محمود صابر - عماد ميهوب - زياد فرج - محمد شحاتة - عبد الغني محمد - علي زعزع - مودي ناصر - عمر فايد.

الهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل رياض، عصام الحضري وتياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

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