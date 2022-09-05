فينيسيوس يحصل على الجنسية الإسبانية.. كيف يستفيد ريال مدريد من ذلك؟

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

فينسيوس جونيور - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن حصول لاعبه فينيسيوس جونيور على الجنسية الإسبانية.

وذكر ريال مدريد في بيانٍ رسمي أن فينيسيوس أقسم بالولاء للدستور الإسباني يوم الجمعة الماضي.

وبذلك بات فينيسيوس يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، مما يفتح مزيدًا من الخيارات أمام ريال مدريد.

وكان فينيسيوس قد تقدّم بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية منذ العام الماضي، لكنه لم يحصل عليها إلا هذا الشهر.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية في وقتٍ سابق أن سبب تأخر موافقة الحكومة الإسبانية على الطلب، هو العدد الهائل من طلبات التجنيس.

وأفاد التقرير وقتها أن وزارة العدل الإسبانية لديها أكثر من 300 ألف طلب حصول على جنسية بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن 30 موظفًا فقط يتولون النظر في هذه الطلبات، ولا يوافقون خلال العام على أكثر من 50 ألف أو 60 ألف طلب.

كيف يستفيد ريال مدريد

مع حصول فينيسيوس على الجنسية الإسبانية، تقلّص عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي قائمة ريال مدريد إلى 2.

هذان اللاعبان هما رودريجو وإيدير ميليتاو الثنائي الآخر لمنتخب البرازيل.

ولا يُسمح للأندية الإسبانية بتسجيل أكثر من 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قوائمها.

ولهذا السبب، لم يكن ريال مدريد قادرًا على المنافسة في صفقة جابرييل جيسوس الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى أرسنال بسوق الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد فينيسيوس جونيرو الدوري الإسباني
نرشح لكم
بويول ينصح بيكيه وألبا ويتحدث عن ليفاندوفسكي والكرة الذهبية ومنافسة ريال مدريد الكشف عن تفاصيل راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة.. وشرط يسمح بفسخ العقد حوار – كروس عن علاقته بـ بيريز ودوري السوبر الأوروبي وعدم رحيله عن ريال مدريد كتالونيا راديو: بيكيه حاول شراء استوديوهات برشلونة في الرافعة الرابعة لاتو: أشكر جاتوزو على كلماته ولكني مرتبط بالفعل جاتوزو: لاعبي هو الرجل المثالي لابنتي رغم أنها تبلغ 18 عاما فقط كتيبة جاتوزو تنطلق بالسرعة القصوى.. فالنسيا يسحق خيتافي بخماسية مدوية الأمين جمال.. طفل معجزة مواليد 2007 يظهر في تدريبات برشلونة
أخر الأخبار
المنتخب الأولمبي يستدعي حارسين محترفين لمعسكر سبتمبر الثاني دقيقة | الكرة المصرية
فينيسيوس يحصل على الجنسية الإسبانية.. كيف يستفيد ريال مدريد من ذلك؟ 18 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة يوفنتوس - غياب دي ماريا أمام سان جيرمان.. وتواجد رابيو 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف سبب غياب شبانة عن تدريبات الزمالك.. وموقف العروض 41 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج: أنتوني كان الحلقة المفقودة في تشكيل يونايتد 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس التعاون يوضح حقيقة تواصل الأهلي معه لضم مصطفى فتحي 46 دقيقة | الكرة المصرية
كابيللو ينتقد طريقة أليجري مع يوفنتوس: عليه العمل والتوقف عن إلقاء النكات 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
يقصد برشلونة؟ الخليفي: هناك أندية ديونها طائلة.. ذلك قد يدمر كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد