فينيسيوس يحصل على الجنسية الإسبانية.. كيف يستفيد ريال مدريد من ذلك؟

أعلن نادي ريال مدريد عن حصول لاعبه فينيسيوس جونيور على الجنسية الإسبانية.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكر ريال مدريد في بيانٍ رسمي أن فينيسيوس أقسم بالولاء للدستور الإسباني يوم الجمعة الماضي.

وبذلك بات فينيسيوس يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، مما يفتح مزيدًا من الخيارات أمام ريال مدريد.

وكان فينيسيوس قد تقدّم بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية منذ العام الماضي، لكنه لم يحصل عليها إلا هذا الشهر.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية في وقتٍ سابق أن سبب تأخر موافقة الحكومة الإسبانية على الطلب، هو العدد الهائل من طلبات التجنيس.

وأفاد التقرير وقتها أن وزارة العدل الإسبانية لديها أكثر من 300 ألف طلب حصول على جنسية بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن 30 موظفًا فقط يتولون النظر في هذه الطلبات، ولا يوافقون خلال العام على أكثر من 50 ألف أو 60 ألف طلب.

كيف يستفيد ريال مدريد

مع حصول فينيسيوس على الجنسية الإسبانية، تقلّص عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي قائمة ريال مدريد إلى 2.

هذان اللاعبان هما رودريجو وإيدير ميليتاو الثنائي الآخر لمنتخب البرازيل.

ولا يُسمح للأندية الإسبانية بتسجيل أكثر من 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قوائمها.

ولهذا السبب، لم يكن ريال مدريد قادرًا على المنافسة في صفقة جابرييل جيسوس الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى أرسنال بسوق الانتقالات الصيفية.