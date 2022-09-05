قائمة يوفنتوس - غياب دي ماريا أمام سان جيرمان.. وتواجد رابيو

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يغيب أنخيل دي ماريا عن قائمة يوفنتوس المتجهة إلى باريس لمواجهة سان جيرمان.

ويحل يوفنتوس ضيفا على باريس سان جيرمان في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت صباح اليوم إلى جاهزية دي ماريا ورابيو للسفر إلى باريس.

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وظهر رابيو بالفعل في قائمة يوفنتوس الرسمية قبل مواجهة نادي العاصمة الفرنسية.

وجاءت قائمة ماكس أليجري كالآتي:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين - كارلو بينسوليو - جيوفاني جروفاني

الدفاع: دانيلو لويز - جليسون بريمير- أليكس ساندرو - دي تشيليو - فريدريكو جاتي - ليوناردو بونوتشي - دانييلي روجاني

الوسط: ويستون مكيني - مانويل لوكاتيلي - لياندرو باريديس - خوان كوادرادو - فيليب كوستيتش - فابيو ميريتي - أدريان رابيو - نيكولو فاجولي

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - أركاديوش ميليك - مويس كين - ماتياس سوليه

ويسعى يوفنتوس لبداية مغايرة عن انطلاقته في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

إذ تعثر يوفنتوس في ثلاث مباريات من أصل خمس جولات خاضهم الفريق في الدوري حتى الآن.

يوفنتوس دي ماريا رابيو
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