في الجول يكشف سبب غياب شبانة عن تدريبات الزمالك.. وموقف العروض

يغيب محمود شبانة عن تدريبات الزمالك ضمن استعدادات الموسم الجديد وكأس لوسيل.

محمود شبانة النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك أمام الهلال السعودي في قطر ضمن منافسات كأس لوسيل والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ولم يظهر محمود شبانة مدافع الزمالك الذي انتهت إعارته مع الاتحاد السكندري في تدريبات الفريق ضمن استعدادات الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن شبانة غاب عن تدريبات الزمالك بإذن من النادي بسبب مرض والده.

ويجتمع شبانة مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة خلال الفترة المقبلة لحسم موقفه من الاستمرار أو الرحيل.

وتلقى شبانة أكثر من عرض الفترة الماضية من أندية بالدوري الممتاز للانضمام إلى أحدهم على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير شبانة بعد اجتماعه مع المشرف العام على الكرة في الزمالك.

وخاض شبانة 21 مباراة مع الاتحاد السكندري في الموسم المنقضي.

وكان شبانة قد انتقل إلى الزمالك قادما من أسوان في صيف 2021.

وبسبب أزمة القيد انتقل شبانة إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.