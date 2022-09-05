رئيس التعاون يوضح حقيقة تواصل الأهلي معه لضم مصطفى فتحي

نفى سعود الرشودي رئيس نادي التعاون السعودي، أن يكون الأهلي قد تواصل معه للتفاوض بشأن مصطفى فتحي.

وصرّح الرشودي عبر قناة "إم بي سي أكشن": "إن شاء الله مصطفى فتحي يعود بالسلامة، هناك محاولات قائمة لحل المشكلة لينضم إلينا في أقرب فرصة".

وأضاف: "لم يحدث تواصل من الأهلي معنا، كل المشكلة بسبب التزامه بالتجنيد العسكري، هذا هو السبب الوحيد لغيابه".

وأتم: "نطالب أشقاءنا في مصر بحل المشكلة، العلاقات مع مصر الشقيقة كبيرة ولدينا أمل أن يتفهموا وأن تُحل المشكلة".

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وأوضح FilGoal.com في وقتٍ سابق التفاصيل الكاملة لأزمة مصطفى فتحي ورغبة اللاعب.

في البداية يظل اللاعب على ذمة فريق التعاون السعودي والذي انضم له قادما من الزمالك في يناير الماضي.

ولم يستطع مصطفى فتحي الانضمام لمعسكر الفريق السعودي بسبب موقفه من التجنيد في مصر.

موقع "Sportksa" السعودي أشار في الساعات الأخيرة إلى إنه "يبقى توصل الأهلي لاتفاق مع طلائع الجيش من أجل إتمام انتقال مصطفى فتحي للنادي الأحمر بشكل رسمي".

وحسبما علم FilGoal.com فإن رغبة مصطفى فتحي الأولى هي العودة إلى التعاون في السعودية.

مصدر بنادي التعاون السعودي –فضل عدم ذكر اسمه- كشف لـ FilGoal.com قائلا: "لا يوجد أي اتفاق نهائي مع أي نادٍ بشأن مصطفى فتحي، ننتظر حل مشكلته".

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com "مصطفى فتحي يحاول إنهاء أزمته والعودة للسعودية من أجل اللحاق بفريق التعاون".

وأضاف "إذا فشل سفره إلى السعودية فالأولوية لديه ستكون العودة إلى الزمالك من جديد".

وأكمل "إذا لم يفضل الزمالك عودة اللاعب مجددا، حينها سيوافق على عرض الأهلي في حال توافره".

موقف طلائع الجيش

وسبق أن صرّح طارق العشري المدير الفني لـ طلائع الجيش في تصريحات لقناة المحور: "مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش؟ احتمال كبير".

وأضاف في حوار سابق مع FilGoal.com: "باختصار كل ما أعرفه هو أن اللاعب لديه موقف تجنيدي فقط لا غير، لا أعرف ما إذا كان سينضم إلينا أو كيف سيدار الامر، لكن إذا كان سيتم تجنيده، الأولوية ستكون لطلائع الجيش".

وأوضح أحمد المهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش ردا على التقارير التي تربط انتقال اللاعب بفريقه لـ FilGoal.com قائلا: "انضمام مصطفي فتحي إلى طلائع الجيش؟ اللاعب ليس على قوتنا ولا نعرف لماذا تربط التقارير بيننا وبينه، ومن يريد معرفة مصيره عليه أن يسأل ناديه الذي يلعب فيه حاليا (التعاون)، وليس طلائع الجيش".

من ناحية أخرى كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com موقفه من الصفقة قائلا: "لم نتوصل لاتفاق نهائي حتى الأن مع التعاون السعودي لضم مصطفى فتحي كما أثير خلال الساعات الأخيرة".

الجناح البالغ 28 عامًا خاض 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.